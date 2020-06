Deuil de l’honorable Alidou D. Moko « Un collègue pondéré et très brillant »

Suite au décès de l’honorable Alidou Demonlé Moko, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a rendu ce dimanche 14 juin 2020, un hommage au défunt à travers un message publié sur sa page Facebook.

« J’ai appris avec une grande tristesse, ce dimanche 14 juin 2020, la nouvelle de la disparition du député Alidou Demonlé Moko, un collègue pondéré et très brillant dans sa participation aux activités parlementaires », a confié Louis Vlavonou.

Alidou poursuit-il n’était pas qu’un simple collègue, c’était aussi un ami. A l’en croire sa présence effective rendait les débats à l’Assemblée nationale plus constructifs.

« Je peine à trouver les mots justes mais je tiens tout de même à lui rendre le témoignage dû à la qualité d’homme intègre épris de paix et de justice qu’il a incarné jusqu’à sa triste disparition. Alidou Demonlé Moko restera toujours dans nos cœurs ! » , a affirmé le président de l’Assemblée nationale.

Il a présenté ses sincères condoléances à toute sa famille biologique et politique ainsi qu’à tous les députés de la huitième législature.

Membre de l’Union Progressiste, le défunt a été élu suppléant de Alassane Seidou aux législatives d’avril 2020. Ancien maire de Kandi, il est décédé ce dimanche 14 juin 2020 des suites d’une courte maladie.

A.A.A