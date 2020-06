4 décès en une semaine contre trois en plus de deux mois. Au Bénin, le virus ne circule plus seulement faisant des cas asymptomatiques, mais il fait de plus en…

Evolution de la Covid-19 au Bénin : 4 décès et 226 nouveaux cas en deux semaines

4 décès en une semaine contre trois en plus de deux mois. Au Bénin, le virus ne circule plus seulement faisant des cas asymptomatiques, mais il fait de plus en plus de victimes. Selon les statistiques actualisées par le Gouvernement sur son site, « le Bénin enregistre un 7ème décès à la date du 13 juin 2020 ce qui porte à un total de 470 cas confirmés à l’infection au Covid-19 avec 235 personnes sous traitement et 228 personnes guéries ». Il se dégage de ce point une tendance haussière et une vitesse de propagation de plus en plus inquiétante.

En réalité, à la date du 1er juin, le nombre de décès était encore à 3 morts. Mais un quatrième est enregistré le 6 juin 2020, un 5e le 10 juin, un 6e le 11 juin et un 7e à la date du 13 juin. Dans le même temps, le taux d’attaque, c’est-à-dire la vitesse d’accumulation de nouveaux cas grimpe sans arrêter. Alors que le Bénin enregistrait le 1er juin 244 cas, le nombre est passé à 470 cas confirmés le 13 juin. Ainsi, 226 nouveaux cas ont été enregistrés en deux semaines.