Bénin/Après l’installation des conseils communaux: Ce que gagne un conseiller, un Ca, un maire

De tout temps, la question des salaires a toujours été un tabou. Même en politique où la loi régit la rémunération liée à une fonction ou à un poste, il n’a pas toujours été aisé de savoir ce que perçoit réellement un député, un ministre, etc. Plus encore, dans les communes où la loi n’est pas très explicite sur le revenu mensuel d’un conseiller, d’un chef d’arrondissement et du maire.

On constate, avec la 4e mandature de la décentralisation, l’entrée en politique de beaucoup de jeunes. Cependant, que gagne un élu conseiller, un chef d’arrondissement ou un maire pour cet engouement observé pour la gestion à la base de la cité ? Autrement dit, à quoi doivent-ils s’attendre en matière de rémunération à chaque fin de mois ? Sur le sujet, les avis sont partagés. Et pour cause. La rémunération varie d’une commune à une autre, et ce selon la taille et le budget de la commune. Pour une commune X dont le budget tourne autour d’un milliard FCfa par exemple, le conseiller communal n’est pas logé à la même enseigne que son collègue d’une commune Y dont le budget fait 3 milliards FCfa.

Des informations concordantes font état de ce que la rémunération du conseiller simple varie entre 60 000 et 90 000FCfa le mois, selon la commune. Mais il aurait aussi droit à des primes de présence lors des sessions communales qui peuvent être évaluées à 25 000 FCfa par session. C’est le cas par exemple dans la commune de Tori-Bossito dans l’Atlantique ou encore à Parakou, 3e ville à statut particulier.

Toujours à Tori-Bossito, pour cette année 2020, le chef d’arrondissement aurait comme indemnité mensuelle 135 000FCfa, plus 50 000FCfa de frais de téléphone et 62 000FCFA de frais de carburant. Le conseiller, président de commission, serait à 80 000 FCfa, 35 000 FCfa de frais de téléphone et 45 000FCfa pour le carburant. Le maire, 225 000 FCFA plus 70 000 F de frais de téléphone. Le 1er adjoint, 180 000 F plus 65 000f de frais de téléphone. Le 2e adjoint, 160 000 Fcfa, plus 60 000 de frais de téléphone. Bien entendu, le maire a d’autres avantages comme les frais de représentation.

A Zè, une autre commune dans l’Atlantique, le conseiller simple serait à 180 000 FCfa par trimestre. Ce qui fait 60 000 F le mois.

A Abomey-Calavi, alors qu’une source affirme que le conseiller simple serait à 400 000 FCfa par trimestre, soit 133 000 F le mois, une autre parle plutôt de 90 000FCfa le mois, plus 40 000FCfa de bon d’essence, soit 130 000F le mois.

En 2020, dans la commune de Grand-Popo, conformément au budget, le conseil communal a fixé à 180 000 F par mois l’indemnité de représentation du maire et à 199 000f par mois l’indemnité de fonction. La même année, le 1er adjoint est à 159 000 FCfa le mois comme indemnité de fonction, 154 000f pour le 2e adjoint et 119 000FCFA pour les chefs d’arrondissement.

Or, un an plutôt, c’est-à-dire en 2019, le maire de Grand-Popo aurait perçu 200 000FCfa le mois pour indemnité de représentation et 223 000 FCfa pour indemnité de fonction. La même année, le 1er adjoint était à 178 000F le mois, le 2e adjoint 168 000F et les chefs d’arrondissement 134 000FCfa.

À Porto-Novo, ville à statut particulier, jusqu’ en novembre 2019, l’indemnité mensuelle pour un conseiller serait de 175 000FCfa. Mais à la dernière session ordinaire, cette indemnité aurait été revue à la hausse. Il faut ajouter à cette indemnité des primes de sessions, de missions et autres.

Récapitulatif

De toutes ces informations, il se dégage une fourchette de 60 000 à 90 000FCfa pour le conseiller simple selon la commune. Cette indemnité peut aller au-delà pour les communes à statut particulier. A cela, il faut ajouter les émoluments de sessions communales.

Les chefs d’arrondissement se retrouvent dans une fourchette de 110 000 à 135 000FCfa le mois, plus les frais de téléphone et de carburant.

Avec les frais de représentation, le maire d’une commune, même si c’est la plus pauvre, ne devrait pas se retrouver à moins de 200 000FCfa, le mois.

Bien entendu, ces chiffres restent aléatoires. Ils varient d’une commune à une autre. Souvent, ils dépendent de la mobilisation des ressources. Quand le budget d’une commune est en hausse, cela a une incidence sur la rémunération du simple conseiller au maire. Dans les communes à statut particulier, supposées avoir plus de ressources, le maire, les adjoints et les Ca sont forcément plus rémunérés.

Mike MAHOUNA

Matin Libre