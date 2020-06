Montée inquiétante des cas de contamination due au coronavirus: Vigilance de mise pour le respect des mesures barrières

Le développement de l’actualité liée au Covid-19 indique une baisse de vigilance dans le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Le niveau de propression actuel de la pandémie interpelle la conscience de chaque Béninois appelé au respect sans faille des gestes barrières.

La vie reprend son cours normal au Bénin après la levée du cordon sanitaire par le gouvernement. Depuis le 02 juin dernier, les églises et autres lieux de culte ont été ouverts. Les véhicules de transport en commun aussi ont fait leur retour avec la reprise des activités. Seulement, il est noté, en l’espace de quelques jours, une progression de la pandémie du coronavirus. Le nombre de cas positifs a connu une hausse spectaculaire.

Suite à l’accalmie notée, qui assurait d’une maîtrise relative de la situation, l’heure semble être à la stupeur. Le Bénin enregistre un 9e cas de décès à la date du 15 juin 2020 et le nombre total de cas confirmés à l’infection au Covid-19 est de 532 avec 287 personnes sous traitement et 236 personnes guéries. Cette annonce officielle des autorités sanitaires en charge de la gestion de la pandémie appelle chaque citoyen à renouer avec les mesures barrières prescrites, afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Cette montée de la pandémie appelle donc à la vigilance et au respect des consignes officielles. Ce faisant, on se protège en plus de protéger les autres citoyens. Et c’est à cela que le gouvernement invite chaque citoyen, pour permettre l’efficacité des mesures prescrites. Le respect des gestes barrières décrétés par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus ne doivent souffrir d’aucune insuffisance. Il ne coûte rien à un Béninois de se protéger en utilisant un masque puis de se laver les mains à l’eau et au savon à défaut d’utiliser un gel hydroalcoolique chaque fois que c’est nécessaire.

Relâchement !

Il y a eu un relâchement au sein de la population quant au respect strict des règles barrières suite à l’allègement des dispositions de lutte contre la propagation du coronavirus décidé en Conseil des ministres. Les populations ont renoué avec les pratiques quotidiennes habituelles sans les précautions d’usage, comme si la pandémie relevait du passé. Au niveau des gares routières, par exemple, les véhicules de transport en commun chargent les passagers sans aucune précaution, ni exigence du port de masque. Les lieux de réjouissance ne sont pas du reste dans ce relâchement constaté çà et là. Dans les marchés, le constat est ahurissant. Les usagers font usage à souhait du masque et se soucient peu du principe de lavage des mains à l’eau et au savon.

Vulnérables à la contamination, les Béninois n’ignorent sans doute pas la vigilance est encore de mise. A la volonté politique, déterminante, doit s’ajouter l’engagement de chaque Béninois à accompagner les règles édictées. Cela passe par le respect de celles-ci, donc le port systématique des masques, limitation des attroupements à cinquante personnes, la distanciation sociale d’un mètre au moins à tous les niveaux… C’est le sacrifice à consentir par les populations pour bouter la pandémie hors du territoire national.

Evolution de la pandémie

Le 11 mai 2020, le Bénin a enregistré après un test de dépistage intensif, un total de 327 cas confirmés avec 249 personnes sous traitement, 76 personnes guéries et deux décès. Au 1er juin on note un total de 244 cas confirmés avec 93 personnes sous traitement et 148 personnes guéries et trois décès. Le 11 juin, le Bénin est passé à 412 cas confirmés avec 184 personnes sous traitement et 222 guéries et six décès liés au Covid-19. Le septième décès dû à la pandémie a été enregistré à la date du 13 juin 2020, puis deux décès à la date du 14 juin, ce qui porte à neuf le nombre total de décès au Bénin. Les autorités ont annoncé 470 cas confirmés à l’infection du Covid-19 avec un total de 235 personnes sous traitement et 228 personnes guéries au cours de la même période. Il faut souligner que le Conseil des ministres du mercredi 6 mai a décidé de la levée du cordon sanitaire installé dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Porto-Novo, Akpro-Missrété, les Aguégués, Adjara, Atchoukpa, Sèmè-Podji… pour compter du lundi 11 mai. Toutefois, les autres mesures barrières demeurent en vigueur. Leur respect incombe à tout citoyen. Il y a lieu de souhaiter une mobilisation des forces de sécurité pour faire respecter lesdites mesures. Les populations sont par ailleurs invitées à contacter la Police républicaine à travers les numéros 166 et 94002020, pour signaler le non-respect des consignes officielles relatives au coronavirus.

La Nation