« Ce matin, nous sommes venus voir le président de l’Assemblée nationale parce que nous avons la chance que l’institution parlementaire se trouve sur notre territoire et à ce titre,…

Audience du président de l’Assemblée nationale: Louis Vlavonou reçoit le maire de Porto-Novo

« Ce matin, nous sommes venus voir le président de l’Assemblée nationale parce que nous avons la chance que l’institution parlementaire se trouve sur notre territoire et à ce titre, c’est un devoir pour nous de rendre une visite de courtoisie à la deuxième personnalité de l’Etat », a déclaré le nouveau maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty à sa sortie d’audience ce mercredi avec le président Louis Vlavonou. Selon lui, cette audience a été l’occasion pour lui de présenter à l’autorité parlementaire ses trois adjoints qui vont l’accompagner dans sa mission de développement de Porto-Novo pendant les prochaines années. Charlemagne Yankoty a saisi l’occasion pour dire toute sa satisfaction d’avoir le président Louis Vlavonou à ses côtés à Porto-Novo parce qu’il sera d’une grande utilité pour le conseil municipal.

« Nous sommes aussi venus pour prendre conseils. Au regard de la riche expérience de la deuxième personnalité de l’Etat, il est important que nous venions à son école et que nous l’écoutions avant de rentrer pleinement dans nos nouvelles fonctions », précise le maire de Porto-Novo. Charlemagne Yankoty rassure la population de ce que son conseil municipal travaillera la main dans la main avec elle. « A Porto-Novo, les élections sont terminées. Il n’y a pas de vaincus ni de vainqueurs. C’est la ville qui a gagné. Que chacun de nous soit rassuré, quels que soient nos bords politiques. L’heure est au développement de Porto-Novo », rassure le nouvel édile de la ville capitale. Il dit que ses portes sont grandement ouvertes pour recevoir toutes sortes de propositions constructives. Charlemagne Yankoty félicite pour ce faire le président Louis Vlavonou qui a promis de ne pas marchander son soutien à la nouvelle équipe municipale. Le nouveau maire se dit satisfait de la qualité des échanges ponctués par de nombreux conseils devant permettre à son équipe de conduire à bon port le conseil municipal, quatrième mandature.

Avant le président de l’Assemblée nationale, le maire de Porto-Novo a fait le même exercice avec l’imam de la mosquée centrale de Porto-Novo et le président du Conseil des sages de Porto-Novo, Urbain Karim da Silva.

« Ce matin, nous sommes venus voir le président de l’Assemblée nationale parce que nous avons la chance que l’institution parlementaire se trouve sur notre territoire et à ce titre, c’est un devoir pour nous de rendre une visite de courtoisie à la deuxième personnalité de l’Etat », a déclaré le nouveau maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty à sa sortie d’audience ce mercredi avec le président Louis Vlavonou. Selon lui, cette audience a été l’occasion pour lui de présenter à l’autorité parlementaire ses trois adjoints qui vont l’accompagner dans sa mission de développement de Porto-Novo pendant les prochaines années. Charlemagne Yankoty a saisi l’occasion pour dire toute sa satisfaction d’avoir le président Louis Vlavonou à ses côtés à Porto-Novo parce qu’il sera d’une grande utilité pour le conseil municipal.

« Nous sommes aussi venus pour prendre conseils. Au regard de la riche expérience de la deuxième personnalité de l’Etat, il est important que nous venions à son école et que nous l’écoutions avant de rentrer pleinement dans nos nouvelles fonctions », précise le maire de Porto-Novo. Charlemagne Yankoty rassure la population de ce que son conseil municipal travaillera la main dans la main avec elle. « A Porto-Novo, les élections sont terminées. Il n’y a pas de vaincus ni de vainqueurs. C’est la ville qui a gagné. Que chacun de nous soit rassuré, quels que soient nos bords politiques. L’heure est au développement de Porto-Novo », rassure le nouvel édile de la ville capitale. Il dit que ses portes sont grandement ouvertes pour recevoir toutes sortes de propositions constructives. Charlemagne Yankoty félicite pour ce faire le président Louis Vlavonou qui a promis de ne pas marchander son soutien à la nouvelle équipe municipale. Le nouveau maire se dit satisfait de la qualité des échanges ponctués par de nombreux conseils devant permettre à son équipe de conduire à bon port le conseil municipal, quatrième mandature.

Avant le président de l’Assemblée nationale, le maire de Porto-Novo a fait le même exercice avec l’imam de la mosquée centrale de Porto-Novo et le président du Conseil des sages de Porto-Novo, Urbain Karim da Silva.

Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau

La Nation