Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse : Plus de 12 000 plants mis en terre à Ouèdo

A l’occasion de la célébration de la 26ème Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le mercredi 17 juin 2020, les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable, accompagnés du Maire d’Abomey-Calavi et du Préfet de l’Atlantique ont procédé à la mise en terre des milliers de plants sur un site sis à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi.

Au total, 12.500 plants de fromager, d’akassia et de kailcédra ont été mis en terre sur un périmètre de 5 hectares dans le village de Dodja dans la commune d’Abomey-Calavi, pour commémorer la 26è édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Une initiative qui, à en croire, la Directrice de Cabinet du ministre du cadre de vie et de développement durable, Jeanne Akoha Acacha, vise à réaffirmer l’attachement du Gouvernement à la gestion durable des terres et des ressources naturelles en invitant les uns et les autres à adopter les modes de production et de consommation durables, et révéler l’importance de la plantation et de l’entretien des arbres. Poursuivant son intervention, elle a exprimé sa gratitude à l’endroit des partenaires nationaux et internationaux, responsables des eaux et forêts de l’Atlantique, Organisations de la Société Civile, instigateurs du Projet Prosol, et des membres de la Coopérative de Dodja, puis invité tout le peuple à participer à cette campagne de reboisement. Présent à cette cérémonie, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a fait savoir que cet événement qu’abrite sa commune constitue un symbole et un signal fort dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a, par la suite, salué la volonté du gouvernement de restaurer l’environnement aux fins de satisfaire les besoins vitaux de l’humanité. « Nous prenons l’engagement de suivre scrupuleusement l’entretien des plants », a-t-il promis. A son tour, le Préfet du Département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, s’est réjoui de la bonne gouvernance environnementale implémentée par le Gouvernement du Patrice Talon et a exhorté les maires des 8 communes du département de profiter de ce mois de l’environnement et du lancement du reboisement en vue de poursuivre la reconstitution des massifs forestiers ». Aux dires du Chef d’Inspection forestière de l’Atlantique, Robert Noudéhou, la forêt de Dodja s’étend sur une superficie de 200 hectares et est déclarée forêt sacrée depuis 1944. A noter que : « Aliments, fourrage et fibres » est le thème retenu pour la célébration de cette 26è journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.

Laurent D. KOSSOUHO