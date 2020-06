Municipalité de Cotonou: Huit chefs d’arrondissement installés hier

Les nouveaux chefs d’arrondissements de la ville de Cotonou sont désormais aux commandes de leur territoire respectif. Au cours des cérémonies empreintes de toutes les solennités requises, des délégations municipales composées des Premier, Deuxième et Troisièmeadjointsau Maire que sont respectivement M. Romain R. AHOUANDJINOU, M. Gratien S. ADJAGBONI et Mme Irène Françoise BEHANZIN, tous représentants du Maire Luc Sètondji ATROKPO, ont procédé aux installations officielles des nouveaux patrons de nos unités administratives. Ainsi, devant parents, amis , personnalités politico-administratives et représentants des populations, dans le strict respect des gestes barrières liés au COVID-19, les chefs des 1er, 2è, 4e, 5e,7è, 8è, 10è et 12è arrondissements ont officiellement pris les rênes de leurs arrondissements respectifs dans la journée de ce jeudi 18 juin 2020. Pour la plupart, hommes et femmes avertisdes questions de développement à la base, ces nouveaux patrons siègent désormais dans leurs arrondissements au nom des populations dont ils portent désormais les espoirs.

Après avoir remercié leurs différents partis politiques pour la confiance placée en leur personne, ils ont salué le conseil municipal de Cotonou à la tête duquel se retrouve le Maire Luc Sètondji ATROKPO, homme de vision, d’expériences et de pragmatisme.

En prenant les rênes des arrondissements, les nouvelles autorités ont chacune, pris l’engagement devant leurs administrés d’œuvrer pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Aussi, ont –elles réaffirmé leur disponibilité à les servir loyalement. Ce fut l’occasion pour ces nouveaux CA de décliner quelques axes de leurs plans d’action. Bien au fait des aspirations légitimes de leurs mandants et conformément au projet de leur parti et à la vision du Maire de Cotonou, ils promettent d’œuvrer pour le développement des arrondissements dont ils portent désormais les charges. Ils n’ont pas manqué de mettre des accents particuliers sur les questions de propreté urbaine, de l’assainissement, de promotion des activités culturelles et sportives, de l’éducation, de la santé et bien d’autres. Ils entendent, sous l’impulsion du Maire de Cotonou, imprimer de nouvelles marques aux actions de développement au niveau de leur territoire de compétence respectif.

En procédant à leur installation officielle, les membres de l’exécutif municipalles ont rassurés de la disponibilité permanente de l’administration municipale à les accompagner dans la réussite de leur mission. Ils n’ont pas manqué de les inviter à se mettre résolument à la tâche en vue de combler les attentes légitimes des populations.Leur mot d’ordre est de privilégier une gestion participative qui implique les jeunes sans oublier

la franche collaboration des conseillers locaux pour des résultats satisfaisants à l’heure du bilan.

Les participants sont tous repartis satisfaits et confiants de l’équipe de la nouvelle mandature. Toute chose qui témoigne du grand espoir que portent désormais les citoyens de Cotonou à la nouvelle équipe que conduit le Maire Luc Sètondji ATROKPO.

A noter que les cérémonies d’installation se poursuivent ce vendredi dans les 3è, 6è, 9è, 11è et 13è arrondissements de Cotonou.

M.M