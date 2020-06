Confusion au sein du parti Union Progressiste (UP) et certains chefs d’arrondissements (CA) dans la commune de Toviklin. Le président du parti par une correspondance a informé le préfet de…

Vie des communes Les élus UP de Toviklin se donnent en spectacle

Confusion au sein du parti Union Progressiste (UP) et certains chefs d’arrondissements (CA) dans la commune de Toviklin. Le président du parti par une correspondance a informé le préfet de la démission de certains CA et procédé à leur remplacement.

Curieusement, les chefs d’arrondissements supposés démissionnaires à leur tour ont aussi adressé à l’autorité préfectorale une correspondance dans laquelle ils affirment n’avoir jamais démissionné. Pour ces derniers, il s’agit d’une « machination grotesque de mensonges » qu’ils menacent de porter devant la Cour suprême pour « faux et usage de faux en écriture et signature ».

Les chefs d’arrondissements concernés par la note du patriarche sont : M. Ballo C.Martial, Chef d’arrondissement d’arrondissement de Houédogli, M.Sokegbe Clément, Chef d’arrondissement de Toviklin et M. Goussou Jonas, Chef d’arrondissement d’Adjido. Ils seront remplacés par : M. Sehoue Togbédji dans l’arrondissement de Houédogli ; M. Gbleto Gilbert dans l’arrondissement de Toviklin ; et M. Dangbedjesso C. Barthélémy dans l’arrondissement d’Adjido.

Cette situation confuse montre que le trois chefs d’arrondissement défient l’autorité du président du parti UP dans la commune de Toviklin.

F. A. A.