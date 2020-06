La première édition du Gala des Fédérations nationales sportives du Bénin a connu son épilogue samedi dernier à Canal Olympia de Cotonou. Initié par le Comité national olympique et sportif…

Gala des Fédérations nationales sportives : Le Cnos-Benin récompense trois Fédérations

La première édition du Gala des Fédérations nationales sportives du Bénin a connu son épilogue samedi dernier à Canal Olympia de Cotonou. Initié par le Comité national olympique et sportif du Bénin ( Cnos-Ben) ce Gala consiste à primer les meilleures Fédérations qui remplissent un certain nombre de critères. Au terme d’un processus qui a duré 4 mois, c’est la Fédération béninoise de Handball qui monte sur la haute marche du podium avec la médaille d’or. Elle est suivie de celle de l’Athlétisme qui vient en deuxième position et le Karaté qui ferme la marche du podium. Pour Julien Minavoa, président du Cnos-BenIN, cet évènement a pour objectif de faire le diagnostic du pronostic vital de chacune des 28 fédérations membres à travers une soirée d’hommage. Il leur était demandé de renseigner soigneusement un questionnaire dénommé « Assiette Fédérale Identitaire » (AFI). « Il s’agit d’un système de mesures conçu par le Cnos-Benin au profit de ses fédérations membres. C’est une saine émulation pour les accompagner vers un système d’auto-évaluation », a-t-il martelé. Un travail de qualité salué par Bellarminus Kakpovi, Secrétaire général du Ministère des Sports. « C’est une opportunité noble qui permet de lancer le challenge au sein du mouvement sportif béninois », a-t-il conclu.

Point des lauréats

1er- Fédération béninoise de Handball (médaille d’or et 6 millions de francs CFA)

2- Fédération béninoise d’Athlétisme ( médaille d’argent et 4,5 millions de francs CFA)

3- Fédération béninoise de Karaté (médaille de bronze et 3 millions de francs CFA)