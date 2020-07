Ce que Michel Dussuyer pense du report de la CAN 2021

Dans une interview accordée à la presse, l’entraîneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer a donné son avis par rapport au report de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), en janvier 2022.

Pour le sélectionneur des Ecureuils, cette décision n’est pas surprenante en soi puisqu’elle avait déjà été évoquée il y a quelques semaines. A l’en croire, la Confédération africaine de football (CAF) a fait clairement savoir que la CAN se jouerait au Cameroun soit en janvier 2021, soit en janvier 2022. Et à partir du moment où la Fifa a posé comme préalable que seules l’Euro, et l’Uefa auraient le droit de jouer en septembre sur la plage Fifa qui est prévu, et que la CAF n’y aura pas accès, le risque était plus grand de ne pas pouvoir finir les éliminatoires avant une phase finale en janvier, a expliqué Michel Dussuyer. « Cette décision me parait plus sage et raisonnable même si je la regrette, puisque ça nous fait attendre encore un an pour participer à une phase finale », a-t-il confié.

Selon l’entraineur des Ecureuils, le report des éliminatoires au mois d’octobre diffère aussi encore d’un mois supplémentaire ses retrouvailles avec les joueurs. Depuis novembre dernier, informe-t-il, ils n’ont pas eu l’occasion de se retrouver et ça fera bientôt un an que l’entretien et le contact régulier avec les joueurs, manque à tout le monde, lui-même en premier, ainsi que les joueurs qui, selon lui, aimeraient bien venir en sélection.

Pour le sélectionneur national, il s’agira de vite retrouver une cohésion. Il dit ne pas être inquiet par rapport à l’état d’esprit du groupe. « Ils sont capables de se remobiliser », a rassuré l’entraineur soulignant que ce sera des rendez-vous importants comme cela avait été dit, étant donné que les confrontations vont démarrer contre le Lesotho. Pour Michel Dussuyer, il s’agira d’être pleinement concentré sur le sujet. « Le laps de temps est court, forcément ce sera toujours la même chose, les joueurs vont arriver le dimanche soir ou lundi, il faudra enchaîner les deux matchs très vraisemblablement », a-t-il fait savoir indiquant qu’il faudra bien se préparer mentalement par rapport à ces deux prochains matchs de qualification.

F. A. A.