Le Bénin à la date de ce dimanche 05 juillet compte 1300 cas confirmés de Covid-19, le tiers déclaré guéri et les 2/3 restants sous traitement. Le nombre de décès…

Augmentation du nombre de cas confirmés de Coronavirus au Bénin Prof Hounkpatin dégage la responsabilité des élections communales

Le Bénin à la date de ce dimanche 05 juillet compte 1300 cas confirmés de Covid-19, le tiers déclaré guéri et les 2/3 restants sous traitement. Le nombre de décès est de 21.

Selon le ministre de la santé, l’augmentation du nombre de cas confirmés n’a rien à voir avec les dernières élections communales et municipales.

« Si c’était vraiment ça qui explique la flambée des cas, ce n’est pas maintenant que nous aurions eu la flambée. Nous l’aurions eu depuis longtemps, depuis qu’on a fait les élections », a-t-il démontré.

Selon le ministre de la santé, si les élections étaient à l’origine de la flambée du nombre de cas confirmés, on l’aurait constaté au lendemain desdites élections. Pour lui, plusieurs autres hypothèses expliqueraient cette montée vertigineuse des chiffres liés au Covid-19. Il a évoqué à titre illustratif, la fraîcheur et l’humidité de ces derniers jours du fait des pluies. « Nous sommes entrés dans la saison pluvieuse, et ça coïncide effectivement avec la recrudescence des cas sur toute la zone côtière, ce n’est pas seulement du Bénin qu’il s’agit », a indiqué Benjamin Hounkpatin.

F. A. A.