Zone UEMOA Un taux de croissance de 2,4% en 2020 contre une projection de 6,6%

Les pays de l’UEMOA ont enregistré des effets négatifs de la crise sanitaire sur leurs économies. Le taux de croissance projeté initialement à 6,6% en 2020 serait de 2,4% dans la Zone UEMOA.

Selon la note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA, durant le premier trimestre 2020, la production industrielle a progressé en Guinée Bissau, au Mali et au Sénégal mais a baissé au Togo.

Le chiffre d’affaires du commerce a baissé en Côte d’Ivoire, au Sénégal mais a progressé en Guinée Bissau. Au cours de la même période, le chiffre d’affaires des services a baissé au Sénégal.

Au premier trimestre 2020, les échanges extérieurs de l’Union ont été affectés par la crise sanitaire du coronavirus. Comparativement au 4ème trimestre de l’année précédente, les exportations des produits de l’Union ont augmenté de 7,7%.

« La progression des ventes de l’Union résulte principalement des performances enregistrées dans tous les Etats à l’exception de la Guinée Bissau, du Mali et du Niger », informe la note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA.

Quant aux achats à l’extérieur des produits de l’Union, ils ont baissé de 8,1% au premier trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019, en lien avec les replis enregistrés dans tous les Etats membres en dehors de la Côte d’Ivoire (+6,2%) et le Togo (+2,2%).

Au niveau des finances publiques, le solde budgétaire s’est amélioré au cours du trimestre sous revue.

Dans le même temps, renseigne la note de conjoncture, s’agissant des agrégats monétaires, la masse monétaire s’est globalement affichée en hausse en dépit de la baisse des actifs extérieurs nets et des créances sur les autres secteurs.

Le Fonds Monétaire Internationale annonce une contraction de l’économie mondiale en 2020 avec une croissance de -4,9% contre 2,9% en 2019 en raison de la crise sanitaire.

La crise sanitaire a nécessité la prise des mesures de confinement et de fermeture généralisée des aéroports, des frontières terrestres et des chaînes de production.

En 2021, l’économie mondiale devrait croître de 5,4%.

« L’Afrique subsaharienne, devrait également affichée un fort repli de sa croissance économique qui serait de -3,2% en 2020 contre 3,1% en 2019, même si le continent semble moins touché que les autres », informe la note de conjoncture économique régionale dans l’espace communautaire.

Suivant les mêmes hypothèses retenues au plan mondial, en 2021, la croissance économique devrait se situer à nouveau à 3,4%.

A.A.A