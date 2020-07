Après avoir prédit la mort de Samuel Eto’o, le pasteur ivoirien s’excuse…

Après avoir prédit la mort de l’ancien capitaine du Cameroun, le pasteur ivoirien Imela Joshua a publiquement présenté ses excuses. Mais le pasteur n’a toutefois pas indiqué si Samuel Eto’o connaîtra ou non une disparition tragique « type Arafat ».

« Shalom à tous frères et sœurs qui me suivent sur ma page Facebook modérateur Christ imela joshua », a-t-il entamé « Mon dernier post en date du 6 juillet a suscité beaucoup de réactions. La prophétie concernant le footballeur Samuel Eto’o fils. Certains de mes frères et sœurs que vous êtes ont été blessés et choqués ; loin de moi l’idée de provoquer en vous un tel émoi », a poursuivi l’homme de Dieu.

« Je présente mes excuses à toutes les personnes concernées. Je me recommande à vos humbles prières et je continue à prier pour vous tous. Fraternellement votre. Dieu vous bénisse abondamment et vous garde », a-t-il déclaré.

Notons que cette déclaration fait suite à la réaction de l’ex-international camerounais, Samuel Eto’o qui avait taclé sévèrement l’homme de Dieu.

« Prions pour Samuel Eto’o Fils. Je vois un départ prématuré type Arafat. Amos 3:7 Dieu ne fait rien sans le révéler aux prophètes », avait révélé le pasteur. Mais c’était sans compter avec la réponse de Samuel Eto’o qui accablera encore plus le pasteur.

« Pour avoir des visions sur la mort d’une personne, vous êtes champions. Mais pour voir que le monde devait subir une crise sanitaire sans précédent, on n’a vu personne. Je passerais un jour… Adrénaline », voila qui est bien dit en quelque sorte.

Seulement, même s’il a présenté ses excuses, le pasteur n’est pas revenu sur son propos. Reste à savoir si oui ou non, il maintient que Samuel Eto’o connaître une fin tragique, « type Arafat ».

Source : afrik.com