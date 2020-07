Pandémie du coronavirus Une vingtaine de cas positifs dans l’Atacora

De nouveaux cas de sujets atteints du coronavirus dans le département de l’Atacora. Selon le point fait ce lundi 13 juillet 2020, par le Directeur départemental de la santé (DDS), Jacob Namboni, au cours d’une séance de travail avec la plateforme départementale de réduction de risques et de catastrophes, l’Atacora compte 22 cas à la date du 11 juillet.

Les autorités sanitaires de l’Atacora ont procédé au renforcement de la capacité de test de dépistage, ce qui a permis « de dépister un nombre important de cas suspects et des cas sur demande ».

Selon le directeur départemental de la santé de l’Atacora Jacob Namboni, du 5 au 11 juillet 2020, sur 459 personnes dépistées, 22 cas positifs ont été enregistrés. « Parmi les 22 cas, 04 présentant des signes de complications ont été évacués à Parakou », explique-t-il. Ces quatre cas se portent bien suite aux traitements.

En moyenne souligne le directeur départemental de la santé de l’Atacora, deux cas sont détectés par jour. Au nombre des 22 cas, 01 vient de Porga avec un foyer de contacts et 01 de Kouandé avec 59 contacts.

« La plupart des cas que nous avons, après les quatre premiers cas, sont des cas contacts », a ajouté Jacob Namboni.

Les populations doivent poursuivre avec le respect des gestes barrières à savoir le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale d’au moins 1 mètre.

A.A.A