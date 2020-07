UNCDF lance une Enquête en ligne sur l’impact économique du COVID-19 sur les PME

L’enquête vise à fournir une analyse unique de l’impact socio-économique, des besoins et de la réponse à l’épidémie de COVID-19 pour les PME dans les PMA. Bien qu’il y ait eu des efforts pour étudier l’impact économique du COVID-19 et les besoins dans plusieurs pays, cet exercice apporte une lecture unique au niveau des PMA dans leur ensemble (et à un niveau pays), en comparant les impacts et les réponses entre les pays et en offrant une vue globale sur leurs défis. L’enquête a été également conçue pour aider les pays (dont le Bénin), les acteurs nationaux et les parties prenantes internationales à concevoir et à déployer des outils pertinents pour relever les défis distincts des PME sur les marchés des PMA.

Cette initiative est réalisée en partenariat avec les entités suivantes : UNCDF, la Chambre de commerce internationale (CCI), Global Alliance PME (GAPME), Concordia, Columbia University, et Business Africa.

CLIQUER ICI POUR PARTICIPER