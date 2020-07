Art oratoire et leadership : La promotion 7 des Master Class International reçoit sa certification

Après plusieurs mois d’intense formation en art oratoire et le leadership, la promotion 7 des Master Class International est à sa fin. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu dans une salle comble de l’hôtel Azalaï de Cotonou. D’entrée, les participants ont exécuté en chœur l’hymne du Master Class International, pour montrer l’engouement qui a régné en dépit de la pandémie du Coronavirus qui sévit en ce moment. A ce sujet, toutes les dispositions ont été prises par la Coordination Générale des Master Class International pour le respect strict des gestes barrières. Pour cette séance finale, il fallait miser sur l’ouverture, l’opportunité et le leadership. Trois thèmes ont été donc ficelés pour permettre aux participants de profiter de l’expérience de leurs aînés en présentielle comme par visioconférence.

Au cours de la cérémonie, les participants ont débattu sur le thème : ‘’Comment incarner le leadership en tant que jeune africain et focaliser toutes les attentions’’. Le 1er panel a permis à Edoun, père de feue Manoëlle Edoun de développer de façon interactive les valeurs qui conduisent sur les chemins du succès. De par sa riche expérience d’homme d’affaires et d’homme de Dieu, l’invité a conseillé aux aspirants d’avoir de l’ambition et de l’audace tout en restant intègres. « Je vous invite à croire en votre potentiel et à travailler à sa révélation » a-t-il conseillé à tous les jeunes qui suivaient le live de part le monde.

A sa suite, Salif Traoré dit Asalfo, parrain de la promotion 7 s’est installé. N’ayant pas pu effectuer le déplacement de Cotonou à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Président de la Fondation Magic System a eu avec ses filleuls, d’intéressants et longs moments d’échange. Djarra Moussa Soumanou, fondateur des Master Class International a insisté sur la nécessité de viser l’amélioration pour l’accomplissement réel de soi. « Plus vous avez de connaissances, plus vous avez à apprendre » a-t-il laissé entendre. La cerise sur le gâteau était la remise des tableaux d’honneur et des certifications. Sur la quarantaine d’aspirants qui ont validé leurs modules ce samedi, 7 verront leurs noms gravés en lettres d’or. Il s’agit par ordre de mérite de : Pascal Affognon, Eddy Kokoyè, Mélanie Atindéhou, Nicaret Amadidjè, Romuald Assoclé, Daniel-Ulrich Bocco et Sabirah Karimou. A noter que la prochaine session est prévue pour démarrer le 1er août prochain à Cotonou.