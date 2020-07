Cos-Lépi : Le parlement désigne ses représentants ce jour

Les députés se retrouvent ce jour jeudi 23 juillet 2020 en séance plénière avec plusieurs dossiers à examiner. Il s’agit notamment de la désignation de leurs représentants au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lepi), à la Haute Cour de Justice (Hcj) et au sein de l’Autorité de Protection des Données Personnelles (Apdp). Pour la désignation des membres du Cos-Lepi, onze personnalités seront désignées. Leur rôle sera d’actualiser la Liste électorale permanente informatisée (Lepi) pour les élections présidentielles de 2021, les députés désigneront pour leur part, neuf représentants à raison de 5 députés de la majorité parlementaire issus du groupe parlementaire Union Progressiste (Up) et 4 représentants de la minorité parlementaire issus du groupe parlementaire Bloc Républicain. A eux, s’ajouteront le Directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et le Directeur national chargé de l’état civil. Pour ce qui est de la désignation pour la Haute Cour de justice, il s’agira pour les députés de choisir le remplaçant du député Jonas Gbènamèto devenu Maire pour siéger au sein de la Haute juridiction en remplacement du député Benoît Dègla qui avait entre-temps démissionné pour raison de convenance personnelle de la même juridiction.

Quant à l’Autorité de Protection des Données Personnelles (Apdp) composée également de 11 personnalités issues de différentes catégories socioprofessionnelles, les députés y comptent 3 représentants selon la configuration politique de l’institution. A eux, s’ajouteront un membre du Conseil Économique et Social élu par ses pairs, deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications informatiques ayant, entre autres, 10 années d’expériences, désignées par l’Assemblée Nationale sur une liste de 5 personnes retenues par le bureau de l’Assemblée Nationale après appel à candidature, une personnalité désignée en Conseil des Ministres par le Président de la République, deux magistrats de la Cour Suprême ayant au moins quinze ans d’expérience, élus par leurs pairs, un membre de la chambre des comptes de la Cour Suprême ayant au moins quinze ans d’expérience élu par ses pairs, un Avocat ayant au moins quinze ans d’expérience, élu par ses pairs.