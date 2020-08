Coups de feu des éléments de Godomey : un bandit neutralisé à Cotonou

La Police Républicaine a neutralisé un bandit de grand chemin à Sikècodji devant le Groupe Cerco, en plein cœur de la ville de Cotonou. Ceci, suite à une course-poursuite entre les éléments du commissariat de Godomey et ce hors-la-loi. Selon les recoupements, le nommé Michou alias Soukouday, recherché depuis des lustres, s’apprêtait à attaquer une boutique avec sa bande quand les éléments du capitaine Hervé Sèdé Kotchikpa ont surgi. C’était donc la débandade hier soir à Godomey. Une course-poursuite s’en est suivie de Godomey jusqu’à Sikècodji ou des coups de feu ont retenti. En effet, dans la rue de Ism Adonai devant le Groupe Cerco, le malfrat a fait usage d’un pistolet automatique de fabrication artisanale dans la direction des policiers et la riposte lui a été fatale. Michou alias Soukouday a trouvé la mort et le commissaire de Godomey a déposé son corps à la morgue après avis du procureur de la République.

Il faut noter que le commissariat de Godomey a déjà neutralisé la semaine dernière les malfrats Passi et Dodji.