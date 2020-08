En fin de mission au Bénin: Le nonce apostolique chez le président de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a reçu en audience ce mercredi, le nonce apostolique près le Bénin, Mgr Brian Udaigwe. En fin de mission, ce dernier est allé faire ses adieux à la deuxième personnalité de l’Etat. « Après sept ans de service ici au Bénin, le Saint-Père a voulu me transférer au Sri Lanka en Asie pour être son représentant. Alors, j’ai jugé juste et bon de venir saluer le président de l’Assemblée nationale et lui en parler de vive voix », a précisé Mgr Brian Udaigwe.

Le nonce apostolique dit avoir saisi l’occasion de cette audience pour faire au président de l’Assemblée nationale le point de ses activités et visites pastorales au cours de son mandat au Bénin. Lesquelles lui ont permis, dit-il, de parcourir plusieurs localités au point de connaitre aujourd’hui le Bénin mieux que son pays, le Nigeria. « A cause de mon travail, j’ai eu l’occasion de visiter tous les coins et recoins du Bénin. A travers le président de l’Assemblée nationale, je salue et remercie tous ceux qui m’ont accueilli et appuyé pendant mes visites pastorales dans plusieurs parties du Bénin », souligne Mgr Brian Udaigwe.

Selon lui, il n’y a pas que les catholiques qui l’ont accueilli et appuyé. Il y a aussi les dignitaires musulmans et ceux des religions endogènes, surtout du Nord qui lui ont été d’un grand appui, fait savoir le nonce apostolique. « Ce n’est pas un adieu. Je quitte le Bénin comme un diplomate. On ne met pas fin à la Providence. Je crois que nos routes vont se croiser encore, vu la proximité de mon pays avec le Bénin. Je n’oublie pas vraiment l’expérience que j’ai acquise ici. Regardez donc cette audience comme une visite de fin de mission », ajoute Mgr Brian Udaigwe. Il se réjouit de l’accueil chaleureux que lui a réservé le président Louis Vlavonou en qui il voit une personne très soucieuse du bien-être du Bénin, de son développement et surtout de sa stabilité.