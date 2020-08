Sauvetage de cinq personnes sur le fleuve Okpara: Le président Talon salue un « acte de bravoure exceptionnel »

Avant sa réception à titre exceptionnel dans l’Ordre national du Bénin, le président de la République a reçu en audience la jeune dame Sakina

Harouna, l’héroïne qui a sauvé la vie à cinq personnes sur le fleuve Okpara, le 3 août dernier. Son acte a été salué et cité en exemple.

Mercredi 19 août. L’héroïne Sakina Harouna, la fille de Woria qui est allée au secours des naufragés sur le fleuve Okpara a été reçue avec honneurs et déférence. A ses côtés, son époux et son oncle. L’invitée du président Patrice Talon a eu le privilège de s’entretenir avec lui, mais aussi de recevoir les félicitations de ce dernier pour son altruisme.

Au terme des échanges avec Sakina et sa délégation, le chef de l’Etat fait savoir qu’il a tenu à la féliciter et lui adresser les remerciements des personnes qui ont été sauvées. C’était aussi l’occasion pour lui de témoigner à la jeune dame, « la reconnaissance de la nation tout entière pour cet acte de bravoure exceptionnel ». Pour le président Talon, l’acte de Sakina est ce que la nation attend de tout le monde d’une certaine manière. « Au profit de son voisin, de ses proches, de la nation, des inconnus, quand le devoir de sauver, de rendre service appelle, que chacun puisse spontanément aller à ce devoir qui élève l’homme »,

a exhorté le président de la République. Selon lui, c’est ce qui fait la différence entre les êtres vivants et les autres créatures de la terre. « La conscience est ce qui nous distingue. Chaque fois que la preuve est donnée qu’on peut aller au secours des autres, même au prix de sa vie, c’est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect », soutient le chef de l’Etat.

Sakina Harouna, 19 ans, est héroïquement rentrée dans l’histoire du Bénin grâce à l’extraordinaire œuvre qu’elle a réalisée le 3 août dernier en sauvant la vie à cinq personnes lors d’un naufrage sur le fleuve Okpara dans la localité de Woria, arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou.

Par Josué F. MEHOUENOU