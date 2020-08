Le nouveau DG de UBA, GMak présente sa vision

C’est par vidéoconférénce ce jeudi 20 Août 2020 que le nouveau Directeur Général de United Bank for Africa (UBA-Bénin), Monsieur Gbenga Makindé a expliqué aux hommes des médias, les ambitions qu’il nourrit pour sa banque était face aux professionnels des médias ce jeudi 20 Août 2020.

Prenant la parole, le nouveau Directeur Général de UBA-BÉNIN s’est dit ravi d’avoir cette opportunité d’échange avec les médias partenaires de la banque. Il les remercie pour le soutien inestimable qu’ils apportent à la Banque et les rassure de sa volonté à maintenir un lien étroit avec eux.

Puis, le Directeur Général de UBA-BÉNIN, Gbenga Makindé a présenté les réalisations de UBA depus qu’il est arrivé et ce qu’il prévoit déploier avec le personnel de la banque afin de faire de UBA-Bénin, la 3ème meilleure banque du Bénin dans tous les domaines d’ici décembre 2020. Au niveau des réalisations, on peut citer le changement de place dans les classement des banque au niveau des dépôts, UBA passe de la 9ème place, en février 2020 à la 5ème place, des actions visant à favoriser le bien-être du personnel de la banque ont été mises en place et surtout une attention exceptionnelle pour accroître la qualité des services à la clientèle.

Cette rencontre a été aussi l’opportunité pour la Banque UBA de rappeler aux hommes des médias qu’elle est très attachée à sa responsabilité sociale et l’as démontré au cours de cette période de crise sanitaire mondiales dû au Coronavirus non seulement elle a été la première institution à faire un don au gouvernement mais également a lancé une campagne sur les produits digitaux de 90 jours sur les cartes prépayées, MoMo Express (liaison du compte UBA et Mobile Money), Léo le banquier virtuel.

Par ailleurs, elle a annoncé quatres comptes à savoir « le compte enfant » ; « le compte adolescents » ; « l’Epargne spécial » ; « le compte évolution » et enfin « Le compte diaspora » mais également deux autres nouveaux produits que son « la plateforme Segub-UBA » et le partenariat avec la société des ciments du Bénin dénommé « e-ciment ».

Avec la plateforme Segub-UBA les acteurs portuaires peuvent faire leurs transactions de dédouanements et autres actions de déclarations dans les agences de UBA-Bénin.

Le service « e-ciment » quant à lui permet aux clients de faire son achat de paquet de ciment en ligne et de se faire livrer au lieu de son choix et ceci, en toute sécurité et surtout avec un gain de temps.