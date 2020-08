Législatives de 2020 : La Cena fait le point pour plus de compétitivité

C’est l’heure des évaluations après les élections. Un atelier de synthèse des sessions d’évaluation de la participation des partis politiques aux élections communales du 17 mai 2020, a eu lieu hier Azalai Hotel de Cotonou. L’activité s’inscrit dans le cadre du Projet dénommé ‘’Accroître la compétitivité des élections au Bénin’’, mis en œuvre avec l’appui de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Bénin. Il comporte l’organisation au profit de chaque formation politique d’u atelier évaluation de sa participation ou non aux élections communales du 17 mai 2020, l’identification des besoins et des attentes des partis politiques pour les rendre performants afin qu’ils assument convenablement leurs rôles et responsabilités conformément à la loi, la formation des délégués des partis. « Il s’agira au cours de cette rencontre d’approuver les grandes questions transversales issues des précédents ateliers individuels d’évaluation, de permettre une fois encore aux responsables des partis ici présents de préciser ou d’insister sur leurs réelles préoccupations, d’harmoniser les points de vue sur les recommandations ainsi que les meilleures stratégies d’approches de solutions envisagées », a déclaré Géneviève Boko Nadjo, Vice-Présidente de la Cena. Au cours de cet atelier, les écueils administratifs qui jalonnent le parcours du parti politique dans la mise en œuvre concrète des dispositions des lois qui régissent l’organisation des élections au Bénin ont été abordés.