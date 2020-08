Pour un aboutissement heureux du Pag: Allada appelle Talon à briguer le second mandat

Les corps constitués de la commune d’Allada souhaitent que le président Patrice Talon soit candidat à sa propre succession, à la présidentielle de 2021. Ceci, pour achever en beauté les actions inédites qu’il a entamées depuis 2016, et sceller le développement du Bénin. Mercredi 19 août dernier, au centre des jeunes de la ville, ils ont chargé le député Lucien Houngnibo de transmettre fidèlement leur message au chef de l’Etat et invité ce dernier à accéder à leur demande.

Soucieux du devenir des projets du Programme d’action du gouvernement (Pag), notamment dans leur ville, les populations d’Allada ne voudraient, pour aucun motif, rester en marge du choix du prochain président de la République. Mais qui, autre que Patrice Talon, pourra poursuivre et achever les nombreux chantiers et salutaires réformes de développement engagés au Bénin, depuis avril 2016 ? Après moult réflexions et consultations entre elles, les couches socioprofessionnelles de la commune d’Allada n’ont trouvé qu’un seul homme capable de faire le job. Patrice Talon lui-même. Il s’agit d’un choix objectif, soulignent-elles, tout en citant les réalisations du gouvernement qui ont transformé radicalement le paysage de la commune.

D’autres actions bien plus importantes sont en perspective, rappellent Carin Sègla et Damienne Nonyikan, respectivement porte-parole des jeunes et des femmes d’Allada. Pour que ces actions futures ne soient pas rangées au placard, ils encouragent le chef de l’Etat à candidater pour son second mandat en 2021.

Pour Victor Ahodékon, représentant des sages et notables, nul besoin de changer une équipe qui gagne. En tout cas, martèlent les fils d’Allada, le K.O de Patrice Talon dès le 1er tour du scrutin, est déjà assuré dans cette cité et dans toute la 5e circonscription électorale.

Pour être sûrs et certains que ce message parviendra à l’oreille du chef de l’Etat, ils ont missionné l’un de leurs représentants à l’Assemblée nationale, en la personne de Lucien Houngnibo, pour transmettre fidèlement leur manifeste au président de la République. Un manifeste qu’ils ont dénommé : « L’appel d’Allada ».

Moment solennel

La cérémonie du mercredi dernier a donc été l’occasion pour ces jeunes, femmes, artisans, cadres, sages et notables et têtes couronnées de remettre le message destiné au chef de l’Etat à Lucien Houngnibo soutenu par ses collègues Cyprien Togni et Valère Tchobo, ainsi que le maire d’Allada, Joseph Cakpo. L’émissaire des forces vives d’Allada a reçu en toute solennité deux plis composés d’un tableau (avec la photo de Toussaint Louverture en arrière-plan) et d’un trône royal (modèle fon, avec pour symbole l’Éléphant). Les notes qui figurent sur ces objets sont essentiellement celles de félicitations et d’encouragement à briguer de nouveau le poste présidentiel en 2021 pour la poursuite des œuvres engagées.

Après avoir reçu ces objets, le porte-voix des corps constitués d’Allada auprès de Patrice Talon, a promis de transmettre fidèlement la commission au chef de l’Etat. De son côté, le député Cyprien Togni dit être confiant que le président Talon donnera une réponse favorable à cette demande. C’est ce qu’espère également le maire Joseph Cakpo.

La cérémonie a également été marquée par la présence des deux anciens maires et des élus communaux et locaux d’Allada, des maires des communes voisines et de l’ex-ministre

Françoise Assogba. Elle a été agrémentée par les prestations de deux artistes de musique traditionnelle de la commune. Prières de clôture exécutées par des acteurs de diverses confessions religieuses et l’exécution de l’Aube Nouvelle ont mis un terme à la rencontre.