Promotion du sport pour tous par le gouvernement : Le Ministère des sports renforce les capacités des moniteurs des clubs

Le Ministère des sports à travers la Direction départementale des sports du Plateau, a organisé ce jeudi 20 août 2020, un atelier de renforcement des capacités des moniteurs des clubs et associations sportifs dudit département sur les différentes formes de sports d’entretien. Pour la circonstance, le Directeur départemental des sports du Plateau, Djamal Issa, s’est attaché l’expertise des sieurs Habibou Alain et Daniel Yonlonfoun. Durant toute la formation, ces derniers ont entretenu les participants sur les préliminaires d’une séance de gymnastique d’entretien, la présentation d’une séance de marche, la présentation d’une séance de cardio, les quatre types d’exercices pour entretenir la santé, les neuf exercices pour garder la forme à la maison et la diversification des sources de revenus.

Entre temps, avant les travaux, le Directeur départemental des sports du Plateau, Djamal Issa, a rappelé les tenants et aboutissants de cette formation. « …La présente formation vise à renforcer les capacités des moniteurs pour qu’à leur tour, ils puissent aider les populations dans l’entretien de la santé de ces dernières dont les bénéficiaires sont les travailleurs, les personnes âgées qui contribuent de manière considérable au développement de notre nation et celui du département du plateau en particulier. Ils ont besoin d’être en bonne santé car tout être humain homme ou femme a droit à accéder au sport qui est non seulement indispensable à l’épanouissement de la personnalité mais constitue aussi par sa force de mobilisation de grandes ressources financières et humaines, un vecteur de développement économique et social… », a t-il déclaré. Il n’a manqué de rappeler que le sport pour tous est d’une importance capitale dans la vie de tout être humain. « …C’est fort de cette importance que le président de la République, Patrice Talon, a dans l’élaboration du programme d’actions du gouvernement (PAG), accordé une priorité au sport pour tous car il faut un esprit sain dans un corps sain pour obtenir les résultats chez les populations plus particulièrement les usagers de nos services publics… », a ajouté le Directeur Djamal Issa.