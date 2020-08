Pour un second mandat de Patrice Talon: L’Ouémé-Plateau se lance dans la bataille avec le Msag

Le Mouvement de soutien des actions du gouvernement (Msag) demande au président Patrice Talon d’accepter de se présenter à la présidentielle de 2021. La coordination nationale du mouvement a lancé cet appel, samedi 22 août dernier, à Dangbo, lors de la cérémonie d’installation de ses coordinations départementales de l’Ouémé et du Plateau. L’activité est parrainée par l’ex-ministre Serge Ahissou.

Le président de la République, Patrice Talon, doit accepter de se présenter à l’élection présidentielle de 2021 pour sa réélection. Tel est le cri de cœur lancé, samedi 22 août dernier à Dangbo, par la coordination nationale du Mouvement de soutien des actions du gouvernement (Msag) à la faveur de la cérémonie d’installation de ses coordinations départementales de l’Ouémé et du Plateau. Pour le coordonnateur national du Msag, Donatien Bodjrènou, le président Patrice Talon mérite un second mandat pour poursuivre les chantiers de développement qu’il a amorcés depuis le 6 avril 2016. Il pense que cela y va de l’intérêt du Bénin. Le président de la République ne saurait ne pas entendre le cri de cœur de son peuple. « La cause est noble. Ce qui nous attend, nous jeunes du Msag, est de travailler et de soutenir le président Patrice Talon pour conquérir davantage l’électorat béninois pour un second mandat », a souligné Donatien Bodjrènou. Il appelle tous les jeunes talentueux du Msag des douze départements du Bénin en général et de l’Ouémé-Plateau en particulier à investir les quartiers de ville, villages et hameaux du Bénin, pour aller vanter aux populations principalement aux groupements de femmes et de jeunes les nombreuses réalisations du chef de l’Etat en lien avec le Programme d’action du gouvernement (Pag). « Le président Patrice Talon a atteint avec le Pag un niveau de développement jamais réalisé au Bénin », défend le coordonnateur national du Msag. Pour Donatien Bodjrènou, les actions de développement du Bénin plaident indiscutablement en faveur d’un second mandat pour le président de la République. Le Msag a même décerné à Patrice Talon un certificat de mérite en reconnaissance à ses efforts à la tête du Bénin en moins de cinq ans. Lequel certificat a été envoyé au président de la République par le biais de son conseiller technique, l’ex-ministre Serge Ahissou et aujourd’hui membre du Conseil national de l’Autorité de régulation de l’électricité du Bénin.

Certificat de mérite décerné

Recevant le certificat à remettre au président de la République, Serge Ahissou, parrain de la cérémonie, a félicité les membres du Msag pour leur initiative. Il se réjouit de constater que les populations de l’Ouémé et du Plateau se lancent aussi dans la bataille d’incitation du président Patrice Talon à un second mandat comme c’est le cas partout dans le pays. L’ex-ministre reconnait avec le Msag que Patrice Talon est l’oiseau rare dont le Bénin a besoin depuis pour son décollage. Serge Ahissou loue surtout la méthode de travail et la rigueur dont fait preuve le président de la République dans la gestion du pays depuis 2016. Ces qualités et valeurs, explique le parrain, ont permis à Patrice Talon d’engager et de conduire avec succès plusieurs réformes qui honorent aujourd’hui le Bénin et n’épargnent aucun secteur de la vie sociopolitique et économique.