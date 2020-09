Construction des centrales solaires photovoltaïques du Mca II: Abdoulaye Bio Tchané satisfait du niveau d’avancement des travaux

Les sites de construction des centrales solaires photovoltaïques du Programme Mca II ont reçu, en fin de semaine dernière, la visite du ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané. A Parakou où il était, vendredi 28 août dernier, grande était sa satisfaction par rapport au niveau d’avancement des travaux.

En sa qualité de président du Conseil d’administration du Programme Mca II, la fin de semaine dernière n’a pas été de tout repos pour le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané. Il est descendu sur les chantiers de construction des centrales solaires photovoltaïques ouverts dans le septentrion par le programme. Sur celui de Ganon, à Parakou, vendredi 28 août dernier, il s’est réjoui non seulement du niveau d’avancement des travaux, mais également de celui du dédommagement des personnes expropriées.

« Ce chantier est en bonne place dans le volet énergie du Pag », a indiqué le ministre d’Etat. « Je suis satisfait par ce que j’ai vu et les échanges que j’ai eus avec les populations et le Conseil municipal de Parakou », a-t-il aussi déclaré.

En effet, après des échanges avec les populations riveraines expropriées, le ministre d’Etat s’est réjoui de la bonne conduite du processus de dédommagement. Ce dernier, a-t-il fait constater, avance à un rythme encourageant.

Le site de Parakou est sur un domaine de 48 ha. Il s’apprête à accueillir dans les tout prochains jours, une centrale d’une puissance de 15 mégawatts. Cette dernière, a expliqué le coordonnateur national du Mca II, Gabriel Dégbégni, est appelée à desservir la ville de Parakou et une partie du pays.

La visite des sites de construction des centrales photovoltaïques s’est poursuivie le samedi 29 août. C’était avec les étapes de Djougou et Natitingou.