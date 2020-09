Audiences du président de l’Assemblée nationale: Le nouvel ambassadeur du Japon reçu

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, s’est entretenu à son cabinet, ce mercredi, avec le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa et une délégation du collectif des doctorants allocataires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs).

Les doctorants allocataires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) engagés dans le cadre du programme de formation de formateurs des universités publiques du Bénin rencontrent certaines difficultés liées à leur statut. Une délégation de ce collectif est allée échanger ce mercredi avec le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour lui faire part de leurs problèmes. « Nous avons souhaité nous présenter au président de l’Assemblée nationale et lui expliquer notre cas, étant donné que le gouvernement a envoyé un projet de loi au Parlement, pour lui porter un message et mieux nous faire connaitre auprès de lui pour qu’il puisse être en quelque sorte notre porte-voix auprès de ses collègues au moment de l’étude de ce texte », a expliqué Dr Thierry Codjo, porte-parole de la délégation. Il se réjouit de l’accueil que le président Louis Vlavonou a réservé à sa délégation.

« Nous sortons de cette audience plus ragaillardis et très satisfaits parce que le président s’est vraiment engagé à faire tout ce qui est de son pouvoir pour un aboutissement heureux de nos doléances », a ajouté Dr Thierry Codjo. La délégation remercie surtout le président Louis Vlavonou pour avoir eu une écoute attentive à ses doléances et son engagement à aider la jeune génération de scientifiques que constitue le collectif des doctorants allocataires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) engagés dans le cadre du programme de formation de formateurs des universités publiques du Bénin.

Avant les universitaires, le président de l’Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Japon près la République du Bénin, Takahisa Tsugawa. Il s’est agi, avec ce dernier, d’une visite de prise de contact qui a permis aux deux personnalités de discuter des nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays. Le président Louis Vlavonou et son hôte ont fait le tour d’horizon des relations de coopération séculaires entre le Japon et le Bénin. Un accent particulier, selon le diplomate nippon, a été mis sur la coopération que développent les Parlements des deux pays amis. L’ambassadeur Takahisa Tsugawa a par ailleurs rassuré le président Louis Vlavonou de ce qu’il va œuvrer sous son mandat à renforcer sur tous les plans lesdites relations bilatérales.

Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau

La Nation