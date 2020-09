Bénin : La Cour constitutionnelle crée un prix de thèse « Maurice Ahanhanzo Glèlè »

La 6eme mandature de la Cour constitutionnelle présidée par le Professeur JosephDjogbenou continue d’innover. Elle institue un prix de thèse dénommé Prix Maurice Ahanhanzo Glèlè destiné a recompenser un docteur en droit dont les travaux de thèse portent principalement sur un sujet d’intérêt pour la justice constitutionnelle beninoise.

Dans un communiqué rendu public par l’institution et signé de son secrétaire général, Gilles BADET, le Prix Maurice Ahanhanzo Glèlè est organisé tous les deux ans et vise a récompenser les merites de la meilleure thèse de doctorat. Sont eligibles au titre de cette première édition, toutes les thèses entrant dans le champ ci dessus defini et qui auront été soutenues entre 2018 et 2020. Les thèses devront être envoyées au plus tard le 20 decembre 2020.

Le jury siégera au premier trimestre 2021 et les résultats seront proclamés courant second semestre 2021.

En instituant un prix de thèse intitulé « Maurice Ahanhanzo Glele, la 6eme mandature de la Cour constitutionnelle entend rendre un hommage mérité a un homme dont les merites et la compétence ne se discutent point. Le Professeur Maurice Ahanhanzo Glele a été en effet, l’inspirateur à titre principal de la constitution du 11 décembre 1990. D’ailleurs, beaucoup le désignent comme le père de la constitution béninoise. On se rappelle aussi que c’est lui qui a insisté sur la nécessité de créer la Cour constitutionnelle et de l’isoler de l’organigramme de la Cour Suprême.

