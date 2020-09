Bonne santé de l’économie béninoise : Lionel Zinsou salue la progression en 4 ans

« Le travail c’est ce qui est essentiel, le Bénin travaille bien, je pense que dans l’agriculture le Bénin vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s’attendait vraiment : on a doublé la production du coton en quatre ans et on est devenu le 1er pays producteur de coton d’Afrique de l’Ouest qui joue un rôle important au niveau mondial dans ce domaine… ».

Ces propos sont tenus par Lionel Zinsou qui, de façon claire et nette salue la bonne tenue de l’économie béninoise ces quatre dernières années portée par l’agriculture, car précise-t-il, ce n’est pas que le coton qui a connu une certaine progression, mais d’autres spéculations également tels le maïs, le manioc, l’ananas, l’anacarde, qui ont connu la même progression.

Selon lui, Cela correspond à de la création réelle de richesse, ce qui n’est pas sans enrichir les producteurs, indique-t-il. Et au financier béninois d’ajouter, explicitant, qu’une telle dynamique n’est pas sans avoir des effets d’entrainement dans l’économie béninoise dont la croissance est impactée, au point de relativiser les répercussions que la fermeture de la frontière nigériane aurait pu avoir sur le Bénin. « L’économie béninoise progresse », admet-il. Plus encore, juge-t-il, « l’environnement des affaires au Bénin ne se dégrade pas », a-t-il martelé.

Ce disant, Lionel Zinsou dit expressément qu’il se « démarque de l’opposition béninoise », sous-entendu celle qui a tendance à tout voir en noir et à surtout peindre en noir et passer au vitriol le régime Talon au profit de la gestion de laquelle les institutions les plus crédibles au plan international ne tarissent pourtant pas d’éloges. Elles sont nombreuses. Lionel Zinsou qui n’est pas des moindres en matière économique et financière, vient de s’ajouter en chainon supplémentaire à ce déjà long chapelet. Mais de loin, ce qu’il faut retenir de cette déclaration élogieuse de Lionel Zinsou sur les résultats de la gouvernance économique de Patrice Talon à la tête du Bénin, c’est que les classements portant au pinacle le Bénin sous la présidence Talon sont bien crédibles, contrairement aux allégations des voix critiques tendant à les remettre en cause.