Palais de la Marina: M. Siaka Coulibaly fait ses adieux au président Talon

En de mission au Bénin, le coordonnateur résident du Système des Nations Unies M. Siaka Coulibaly a été reçu en audience ce mardi 08 septembre 2020 par le Chef de l’Etat Patrice Talon au Palais de la Marina.

Siaka Coulibaly part du Bénin après quatre années de mission en qualité de coordonnateur résident du Système des Nations Unies. « Je suis passé faire mes adieux au président de la République », a déclaré Siaka Coulibaly à sa sortie d’audience.

Les deux personnalités ont fait le tour d’horizon de la coopération entre le Système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin.

Selon Siaka Coulibaly, « la collaboration a été fructueuse et a permis à l’ensemble des Agences du système des Nations Unies d’apporter leur contribution à la réalisation d’un certain nombre de résultats clés au Programme d’Actions du Gouvernement (…) ».

Témoin des changements positifs au Bénin au cours de ces quatre dernières années, le coordonnateur résident du Système des Nations Unies reste convaincu que « si cette dynamique rigoureuse est maintenue sur la durée, les résultats encore plus tangibles seront perceptibles ».

« Je pars du Bénin avec le sentiment d’avoir pu apporter notre modeste contribution en tant que coordonnateur du Système des Nations Unies mais aussi avec l’ensemble des Agences du Système des Nations Unies à l’amélioration des conditions de vie des populations », a ajouté M. Siaka Coulibaly.

