Développement du sport au Bénin: Le stade René Pleven mis en concession

En Conseil des ministres ce mercredi 09 septembre 2020, le gouvernement a décidé de la mise en concession du stade René Pleven de Cotonou et des stades communaux aux entreprises propriétaires de clubs professionnels. Cette décision a été prise dans le cadre du programme en vue pour la création de véritables clubs professionnels au Bénin.

Dans le but de garantir une bonne répartition géographique des clubs, d’une part, et la bonne tenue des nouvelles infrastructures, d’autre part, il est envisagé de procéder à la concession de certains stades aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels. Ces entreprises selon le gouvernement, en assureront l’entretien tout en permettant l’accès aux autres équipes et fédérations, contre redevances au besoin. Au terme des discussions déjà engagées, il a été retenu que le stade René Pleven fasse l’objet d’une convention de mise à disposition et d’exploitation par la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) qui prendra en charge les coûts liés à sa réhabilitation et en assurera l’exploitation et l’entretien, précise le Conseil des ministres. Le ministre des sports est instruit à l’effet de poursuivre les discussions, suivant le même principe, en vue de l’affectation et/ou de la concession des autres stades communaux aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels.

Dans le but de favoriser la professionnalisation et la promotion du sport au Bénin, le gouvernement a entrepris un vaste programme de construction d’infrastructures dont 22 stades omnisports de type communal, comprenant notamment des terrains de football, de basketball, de handball, de volley-ball, une piste d’athlétisme, un espace dédié aux arts martiaux, un bloc administratif et une salle de soins. A ce programme, s’ajoutent la réfection intégrale en cours du stade Général Mathieu Kérékou, la réhabilitation de la pelouse et du système d’éclairage du stade Charles de Gaulle, ainsi que la réhabilitation du stade René Pleven.

F. A. A.