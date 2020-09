Assemblée générale constitutive : L’OFR pour porter les femmes au-devant de la scène politique

Le Bloc Républicain (BR) s’enrichit d’un nouvel organe. Il s’agit de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR). Il a été porté sur les fonts baptismaux ce samedi 12 septembre à azalai Hôtel de la Plage de Cotonou. « L’Organisation des Femmes Républicaines qu’ensemble nous portons sur les fonds baptismaux est née de la vision clairvoyante de notre parti, le Bloc Républicain, qui fait reconnaître avec humilité, qu’il accorde une place de choix à la gente féminine, socle de toute société qui se veut prospère », a précisé Adidjatou Mathys, présidente du comité préparatoire. Habillées aux couleurs du BR (blanc-vert), les femmes de cette formation politique sont venues des 77 communes du Bénin pour être témoin de cet heureux événement. « La beauté de cet événement et la satisfaction qui s’en dégagent suscitent en moi fierté et admiration. L’assemblée générale constitutive de l’OFR s’inscrit dans la même lancée que celle de l’OJBR tenue à Glazoué le 29 août dernier. Ces deux organisations consacrées par les textes fondamentaux du parti, constituent les instruments essentiels du fonctionnement du BR… A travers ces instances, le Bloc Républicain veut faire du parti, le parti des femmes, des jeunes et surtout le parti exclusivement au service des populations. Le parti Bloc Républicain est une véritable école… », a expliqué Binda Nouhoum, président de l’OJBR.



Ayant pour thème « Femmes Républicaines davantage engagées pour le développement du Bénin », cette assemblée générale constitutive a connu la participation des responsables du BR, des ministres du gouvernement, des députés et des maires de cette formation politique. Pour Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national du BR, les femmes constituent un maillon important pour cette formation politique. « Les femmes sont l’énergie et le fondement même de notre existence en ce monde. Créatives et intuitives, vous avez un regard différent sur le monde car, vous êtes le moteur du changement dans notre société. Donc, le combat pour nous aujourd’hui est de vous encourager à quitter l’arrière-plan politique pour passer au-devant de la scène aux côtés des hommes. Ce combat est tributaire, dans une large mesure, de votre engagement et de votre détermination. Notre engagement pour la cause des femmes est total. C’est pourquoi depuis la création de notre parti, nous œuvrons à vous faire une place de choix. L’OFR vient renforcer cet engagement. Il est maintenant de votre devoir, à travers l’OFR, d’œuvrer pour l’éveil et l’engagement politique de nos mères, épouses, sœurs et filles dans toutes les contrées de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous sommes convaincus que vous porterez avec grand succès cette responsabilité pour notre parti dont vous constituez le maillon le plus important », a conclu le secrétaire général nation du BR