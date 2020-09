Assemblée générale ordinaire de la Fbf: Bilan et perspectives au menu, la satisfaction au finish

Les acteurs du football béninois se sont retrouvés à Grand-Popo du 18 au 19 septembre 2020 pour le bilan des activités menées au cours de la saison sportive 2019-2020. C’était lors de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Fédération béninoise de football (Fbf). Au terme de cette rencontre, la satisfaction est dans le rang des délégués.

21 points étaient inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Fbf. A Grand-Popo, le Comité exécutif dirigé par son président Mathurin de Chacus a fait le point des activités menées au cours de la saison sportive 2019-2020. Face aux acteurs du football béninois, le président Mathurin de Chacus a présenté son rapport moral, le secrétaire général a fait de même au niveau des différentes activités menées par l’instance du football national. Les questions liées aux dépenses effectuées durant la saison sont aussi passées au peigne fin au cours des échanges. Les acteurs ont analysé et apprécié les différents championnats nationaux des Ligues 1, 2 et 3 qui ont été sérieusement perturbés par la pandémie de Coronavirus. Au terme des échanges, les différents rapports ont été validés par l’Assemblée qui a donné plein pouvoir au Comité exécutif de décider de la date de la prochaine saison. «Nous sommes en train de projeter autour du 15 novembre prochain. Sinon, c’est impossible d’annoncer une date officielle à l’heure actuelle. Parce que le gouvernement n’a pas encore ordonné que les activités sportives reprennent», a indiqué le président Mathurin de Chacus, qui se dit satisfait du bon déroulement des assises. «Nous avons démontré simplement qu’il y a une cohésion nationale. Mieux, qu’il n’y a pas de délégué qui n’est pas acquis à la manière dont nous gérons aujourd’hui notre football», a-t-il fait savoir. Précisons qu’outre les acteurs directement impliqués, que le rendez-vous de Grand-Popo a connu la présence du Maire de la ville, du préfet du Mono et du représentant du Ministre des sports, le Directeur des sports d’élite, Bonaventure Coffi Codjia qui a d’ailleurs procédé à l’ouverture de l’assise.

Abdul Fataï SANNI