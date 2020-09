Conformité à la Charte des partis politiques: ‘’Les Démocrates’’ attendent Sacca Lafia, cette semaine

(Ce qu’il risque de se passer)

Le suspense ne durera plus longtemps ! Les Démocrates, nouvelle formation politique de l’Opposition en instance de création aura à coup sûr, une suite relative à son dossier de déclaration administrative de constitution, incessamment. L’administration du ministère de l’Intérieur dirigée par Sacca Lafia doit nécessairement se prononcer cette semaine, sur la conformité ou non de ce dossier de déclaration administrative de constitution, à la nouvelle Charte des partis politiques. Ce n’est pas une injonction du quotidien Matin Libre. Mais plutôt une prescription de la loi portant Charte des partis politiques, votée en 2018 puis corrigée en en 2019 sous la Rupture. En effet, c’est depuis le 29 juillet 2020 que les membres fondateurs de ‘’Les Démocrates’’ ont déposé les pièces constitutives du dossier de création du parti au niveau de ce ministère, pour examen. Si le ministère de Sacca Lafia doit suivre les textes, les deux mois à raison de 60 jours normalement prescrits, expirent le vendredi 25 septembre. Dans ce cas, et ce suivant l’article 21 de la Charte, Les Démocrates doivent s’attendre avant ou à cette date désormais buttoir, à une éventuelle notification de non-conformité motivée, de la part du Ministre au cas où il trouverait à dire sur le dossier examiné. Au cas contraire et conformément à l’article 22 de la même loi, si Sacca Lafia ne notifie rien aux Démocrates après ce délai, ce silence induira directement l’obtention du récépissé provisoire du parti. Mais, à l’analyse de faits successifs sous le Pouvoir actuel, il n’est pas évident, sauf cataclysme, que le parti Les Démocrates dispose aussi facilement de ce précieux sésame qui lui permettra d’avoir une existence légale. Il n’est donc pas exclu que le Ministère de l’Intérieur, comme le scenario de 2019, attende la veille ou le jour représentant cette date butoir, à défaut de l’étendre au 29 septembre, avant d’envoyer aux ténors du parti, ladite notification pour de probables corrections à opérer. Ce faisant, la belle parade pour faire durer davantage le suspense et l’anxiété quant à la création officielle de ce parti sera toute trouvée.

Mike M.