Gestion du Covid-19 par les forces armées et de police africaines: Les dimensions sécurité et insécurité humaines au scanner

La revue Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne (P&S-Ass) intègre la presse scientifique africaine. Comme l’indique son nom, elle explore le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent. Le premier numéro de cette revue lancé, jeudi 17 septembre dernier, à Cotonou, évoque l’expérience des corps habillés au sein des Etats africains, dans la lutte contre le Covid-19. P&S-Ass est le fruit du partenariat entre l’Association béninoise d’études stratégiques et de sécurité (Abess) et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung.

L’Association béninoise d’études stratégiques et de sécurité (Abess), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a lancé, jeudi dernier, la revue scientifique dénommée « Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne (P&S-Ass) ». Spécialisée dans le domaine de la sécurité sur le continent, cette revue se veut être un espace de réflexions entre praticiens et théoriciens des questions sécuritaires.

Pour son premier numéro, la revue P&S-Ass aborde les dimensions de l’insécurité et de la sécurité humaines dans la gestion du Covid-19 par les forces armées et de police africaines. L’idée étant de faciliter une analyse critique des forces et faiblesses de l’intervention des hommes en uniforme dans les plans de riposte contre la pandémie particulièrement en Afrique de l’Ouest et Australe. Ainsi, ce document de quatre-vingt-quatre pages, réparti en cinq chapitres et préfacé par le Professeur Francis Akindès, relate et analyse les contributions des armées burkinabè, camerounaise et tchadienne de même que celles de la police sénégalaise dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans leurs pays respectifs. En exemple, le dernier chapitre de cette revue se penche sur la double lutte, anti-Covid-19 et antiterroriste, que mène l’armée tchadienne dans la province du Lac Tchad.

Au regard des analyses faites, l’Abess note tout de même des résultats encourageants à l’actif des forces africaines en matière de gestion du Covid-19. Cela fait dire au président de l’association, Oswald Padonou, qu’avec peu de moyens, l’Afrique peut réaliser beaucoup de choses. « Porter ce discours rationnel et sans concession sur nos difficultés et comment les surmonter avec nos atouts, c’est toute la vocation de l’Abess… », ajoute l’enseignant chercheur en sciences politiques dans son discours d’ouverture de la cérémonie.

Roland Stein, directeur régional du programme Dialogue de politique sécuritaire en Afrique subsaharienne (Sipodi), intervenu par visioconférence d’Abidjan, rappelle que l’acte de la naissance de cette revue a été posé en novembre 2019, à Dakar, lors du Forum international sur la paix et la sécurité. C’est donc sa phase opérationnelle qui est assurée par l’Abess, informe-t-il. Roland Stein revient sur l’importance de la thématique abordée dans cette première parution de la revue et espère qu’à l’image des autres publications scientifiques qui ont toujours été bien accueillies par les experts en matière de politique sécuritaire, ce premier numéro de P&S-Ass connaîtra un large succès auprès du public passionné des questions de paix et de sécurité.

A travers un panel constitué de sachants, de contributeurs et de journalistes spécialisés, des échanges à bâtons rompus, se sont déroulés pendant quarante-cinq minutes, sur les tenants et les aboutissants de l’implication des forces armées et de police africaines dans la guerre anti-Covid-19. Notons que la plupart des contributeurs de la revue P&S-Ass sont des officiers de l’armée, des journalistes, des universitaires et bien d’autres acteurs spécialisés en la matière.