Appui aux mesures prises par le gouvernement La CCIB lance le Programme Économique de Résilience des Entreprises

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) apporte un appui complémentaire aux mesures prises par le gouvernement en faveur du secteur privé à travers le « Programme Économique de Résilience des Entreprises face à la Covid-19 ».

Cette initiative en partenariat avec MTN Business a été lancée ce mardi 22 septembre 2020 par le président de la CCIB Arnauld Akakpo en présence de plusieurs dirigeants et promoteurs d’entreprises.

Soutenir les dirigeants de PME et leurs entreprises tout au long des phases post-Covid-19 et les accompagner dans la recherche et l’implémentation de solutions innovantes mais durables, tel est le but du « Programme Économique de Résilience des Entreprises face à la Covid-19 (P.E.R.E Covid-19).

Selon le président de la CCIB, la crise du Covid-19 « nous oblige à changer de paradigme, à nous réinventer et à travailler autrement afin de pouvoir mettre en place un dispositif qui va s’adapter au fur et à mesure ».

Le P.E.R.E Covid-19 mis en place par la CCIB souligne-t-il vient appuyer les actions du gouvernement en faveur du secteur privé.

« Il apportera un accompagnement technique et stratégique aux dirigeants et promoteurs d’entreprises », a déclaré Arnauld Akakpo.

Pour la mise en œuvre du programme, la CCIB a mobilisé des partenaires, des experts, des conseillers d’entreprises pour répondre aux besoins de conseils de renforcement de capacités ou d’orientation dans les domaines : de la fiscalité, la comptabilité, du droit des affaires, de la transformation digitale, des organisationnelles commerciales et marketing.

M. Arnauld Akakpo a remercié le partenaire MTN Business, qui a mis à la déposition de la CCIB un standard professionnel d’appel pour recueillir les doléances des entreprises.

Ecoute active et appui conseil aux entreprises

Selon le Consultant Principal du P.E.R.E Imeldus N’Vekounou, la première composante du programme est la plateforme et de conseil accessible par téléphone (91373333) et par mail (pere@ccib.bj) pour tous les professionnels et promoteurs d’entreprises au Bénin.

« La deuxième partie de notre action dans le cadre du P.E.R.E, c’est d’identifier sur la base de l’écoute active, les outils, les formations et les renforcements de capacités. Nos consultants iront à vos contacts sur la base du diagnostic initial et proposeront des supports, un appui, des formations, des renforcements de capacités », a expliqué le coordonnateur du programme Imeldus N’Vekounou.

La dernière composante est « un accompagnement pas-à-pas dans la structuration des nouveaux modèles d’affaires et la recherche des partenaires et d’opportunités ». Il s’agit d’un appui technique non financier pour la résilience des entreprises.

D’une durée de 15 mois, l’équipe des experts, conseillers d’entreprises du P.E.R.E Covid-19 travaillera à renforcer les entreprises béninoises à travers un accompagnement technique et stratégique.

Le P.E.R.E qui cible 10.000 entreprises couvre toutes les 77 communes du Bénin. Sa mise en œuvre permettra de préserver plus de 20.000 emplois.

Au propos de la CCI-Bénin

La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bénin a pour mission d’assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts des opérateurs économiques de la République du Bénin dans les domaines du Commerce de l’Industrie et des Prestations Services. Elle se veut une plateforme de Services tournée vers la croissance de toutes les entreprises béninoises.

Akpédjé Ayosso