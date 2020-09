100 PERSONNALITÉS LES PLUS INFLUENTES DU MONDE EN 2020 : TONY ELUMELU DÉSIGNÉ DANS LA CATÉGORIE DES « TITANS »

Son leadership et son engagement en faveur d’une Afrique entreprenante lui ont valu de figurer dans la liste très restreinte des personnalités les plus influentes de la planète cette année 2020. Tony Elumelu, président du Groupe UBA se retrouve ainsi désigné personnalité influente de 2020, dans la catégorie « Titans », aux côtés de 20 autres personnalités, aux profils divers et variés, par le magazine d’information américain « Time » à travers son initiative « Time 100 ».

Promoteur du concept l’« Africapitalism », son engagement dans le « développement du continent grâce à des investissements à long terme, ainsi qu’à l’esprit d’entreprise et à la connectivité régionale » ont fortement milité en sa faveur. De plus, son vaste et impactant programme d’entreprenariat à la fondation qui porte son nom en faveur des jeunes africains pour catalyser le développement et protéger l’avenir du continent, tout en s’engageant à investir 5 000 dollars dans 1 000 jeunes entrepreneurs par an dans 54 pays d’Afrique, fait du patron de Heir Holding un des africains les plus remarquables. Tony Elumelu fait partie des quatre africains figurant sur la liste de 2020 des personnalités les plus influents du monde.

Time 100 est en effet un recueil annuel des 100 personnes les plus influentes du monde, rassemblées par le magazine d’information américain “Time”.