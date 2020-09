Ministère de l’intérieur / Récépissé provisoire: Le courrier de Sacca Lafia entre flou et confusion

(Une trentaine d’observations faites aux ‘’Démocrates’’)

Les responsables du nouveau parti politique de l’Opposition en gestation ‘’Les Démocrates’’ ont organisé hier, mercredi 23 septembre 2020 au siège du parti à Cotonou, une sortie médiatique. Objectif, se prononcer sur la nature des observations faites au dossier de déclaration de constitution du parti par le ministère de l’Intérieur. Ils n’ont pas oublié de lever un coin de voile sur la suite à donner à ces observations.

24 heures après la notification de non-conformité motivée, adressée par le ministère de l’Intérieur aux responsables du parti ‘’Les Démocrates’’, ses Premier et Deuxième Vice-président, entourés d’autres responsables de cette formation politique en création, ont fait des clarifications sur les observations contenues dans le courrier à eux transmis par l’administration de ce ministère dirigé par Sacca Lafia. A entendre Nourénou Atchadé, Premier Vice-président des ‘’Démocrates’’, il y a à dire autour du contenu de cette notification. Tout en félicitant les cadres du parti qui ont selon lui veillé à ce que le dossier produit soit de très bonne qualité, il fait remarquer que c’est parce qu’il fallait nécessairement trouver des poux sur la tête d’un chauve, que l’obtention du récépissé provisoire est en train d’être retardée. Ceci, par des observations qui d’après ses propos, n’ont pas normalement leur raison d’être.

Observations sur les textes fondamentaux…

Même s’il reconnait que l’erreur est humaine et que des imperfections peuvent être retrouvées dans ce dossier de constitution, l’ancien Député à l’Assemblée nationale laisse tout de même entendre que la nature des présentes observations laisse à désirer. « Nous le disons, parce que nous les avons analysées. Il y a des observations qui portent sur les textes fondamentaux du parti et également des observations sur les pièces d’état-civil des membres fondateurs. Dans les dossiers de plus de 1.155 membres fondateurs envoyés, il y a eu à peine trente observations légères. Nous allons vous dire pourquoi nous les appelons des observations légères. L’erreur étant humaine, sur un petit document de sept pages que le ministère lui-même nous a envoyé, nous avons eu deux observations que nous sommes aussi en train de leur adresser. Comme exemple d’observation, ils ont mis Gogounou dans le Département de l’Atacora. Donc, ça c’est une erreur faite par le ministère de l’Intérieur sur un document signé par le Ministre de l’intérieur. Sur les textes fondamentaux du parti. Il nous a été reproché que les membres fondateurs qui n’étaient pas à la réunion constitutive n’ont pas fourni de procurations au congrès. Je voudrais dire que dans aucun article de la Charte des partis politiques en vigueur, il n’a été mention que tous les membres fondateurs devraient être à la réunion constitutive, encore moins ceux qui n’y seraient pas devraient fournir des procurations. Nous maintenons que cette observation-là participe à la chicane que le ministère veut bien mettre sur le chemin de notre formation politique ; et nous allons discuter de cela avec le ministère pour que cette chicane soit levée. Je suis un exemple vivant de ce que je suis en train de dénoncer parce que je suis à mon corps défendant, membre fondateur du parti Fcbe qui existe en ce moment. Je n’étais pas au congrès constitutif où à la réunion constitutive du 12 septembre 2019. Je n’ai non plus donné procuration à personne ni de dossier et je me suis retrouvé membre fondateur. Mais ça n’a pas empêché Fcbe d’avoir son récépissé. Donc nous notifier ça comme observation, nous pensons que c’en était de trop », a recassé Nouréinou Atchadé, avant de laisser la parole à Léon Basile Ahossi.

D’autres sur des pièces administratives…

Dans son développement, Léon Basile Ahossi est revenu sur la deuxième forme d’observation qui selon ses propos est beaucoup plus basée sur le refus de certaines pièces administratives notamment les attestations de résidence qui sont signées par-endroits par des chefs d’arrondissement et sur le cas d’un certain Arouna Abdelaziz qui n’est pas, à l’entendre dans le dossier mais dont le ministère a curieusement retrouvé le nom alors que l’intéressé est déjà membre fondateur d’un autre parti politique. « Une autre observation. Notre logo est tenu par une main noire. L’observation nous dit qu’il ne faut pas dire que la main est noire pourtant à vue d’œil, elle est noire. Voilà les choses qu’on nous demande de corriger, ajoutées à des questions d’actes de naissance (…). En somme, 80% des observations concernent les pièces civiles », a ainsi ajouté, le Deuxième Vice-président de ce parti en devenir.

Aucune notification sur la non-démission des membres fondateurs…

Juste après la notification de ces observations au parti par le ministère de l’intérieur, certains médias dans leurs publications ont attesté que parmi ces observations, figure celle relative à la non-démission de certains membres fondateurs de ce nouveau parti de leur ancien parti qu’est la Fcbe. « Ce sont des affabulations. C’est du lynchage médiatique. Cela prouve combien de fois notre parti gêne. Je vous avoue que nous n’avons aucune notification dans ce sens, signé du Ministre de l’intérieur. Et, selon la Charte des partis politiques, les observations se font une seule fois. Etant entendu que nous n’avons pas eu des observations dans ce sens, nous pensons qu’il y n’en aura plus. Nous tenons à relever ça », a complété Nourénou Atchadé.

Ce qu’ils décident…

Face donc à ces observations, ‘’Les Démocrates n’ont que deux choix s’ils tiennent à avoir leur récépissé provisoire. A défaut d’intégrer au dossier les corrections demandées, ils peuvent saisir la juridiction compétente pour contester ces observations. Mais à leur niveau, ils ont décidé de satisfaire à ces observations tout en se rapprochant, à entendre Nourénou Atchadé, du Ministère de l’Intérieur pour plus d’explications sur certaines corrections à intégrer. « Nous avons analysé ces observations, nous allons corriger ce qui est à corriger et l’envoyer au Ministre. Mais sachez que le parti est déjà né. C’est juste l’acte de naissance qui reste à obtenir et nous l’aurons », a conclu Nouréni Atchadé.

Janvier GBEDO (Coll.)