Affaire disparition de milliards FCFA à la DGID La responsabilité d’un haut cadre engagée

Le directeur général des ressources (DGR) de la direction des impôts (DGI), Lambert Ablé risque d’être emporté par la rocambolesque affaire de disparition de 04 milliards qui éclabousse la DGID depuis septembre 2019.

Selon l’organigramme de la direction des impôts, c’est sous l’autorité du directeur général des ressources que l’ex régisseur Carlos Adohounanon agit. Ce qui compromet ce principal accusé dans cette affaire.

De sources proches des commissions d’enquêtes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et de la Brigade économique et financière (BEF), le directeur général des ressources est sommé de produire toutes les pièces justificatives des décaissements opérés par l’ex-régisseur, Carlos Adohouannon depuis son entrée en fonction. Il lui est également demandé de produire toutes les pièces justificatives des entrées de fonds.

Selon Le potentiel, Lambert Ablé aurait fait plusieurs chèques en blanc à Carlos Adohouannon, et les huissiers commis pour vérifier le contenu du caveau auraient découvert des documents relatifs à ces décaissements.

L’ex régisseur aurait remis successivement à son supérieur hiérarchique, 500 millions, 1 milliard (à deux reprises) et 800 millions FCFA, soit au total 3,3 milliards de francs CFA sans aucune explication. Par ailleurs, les fonds décaissés n’auraient jamais été reversés dans le caveau avant la disparition de Carlos Adohouannon.

Les aveux de Carlos Adohouannon pourraient compromettre plusieurs responsables de la DGID et même au ministère des Finances et de l’économie.

F. A. A.