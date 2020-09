L’institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA Plc) conquiert de nouveaux horizons dans l’innovation et la créativité. Elle vient de lancer une chaîne de radio en ligne, dynamique et…

LE GROUPE UBA LANCE SA WEB RADIO « RED RADIO »

L’institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA Plc) conquiert de nouveaux horizons dans l’innovation et la créativité. Elle vient de lancer une chaîne de radio en ligne, dynamique et créative appelée « RED Radio » …

Il s’agit en effet d’une web radio essentiellement conçue pour informer, éduquer, divertir avec en toile de fond l’objectif de mieux révéler le meilleur de l’Afrique à travers toute sa diversité. Le Groupe UBA, qui a mis en place cette plateforme web, souhaite s’appuyer sur l’ensemble de ses filiales à travers le continent, pour apporter une diversité de contenus.

S’exprimant sur le lancement de RED Radio, le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, a applaudi l’initiative novatrice, soulignant que UBA, en tant qu’institution financière, est toujours prête à soutenir la créativité et l’esprit d’entreprise.

La personne la plus influente du monde, qui a engagé 100 millions de dollars US pour donner aux jeunes entrepreneurs africains les moyens de se prendre en charge, a déclaré à propos de RED Radio : “La créativité et l’innovation sont une combinaison puissante et chaque détail d’une œuvre d’art est important et significatif. Cela s’applique aux entreprises en pleine croissance et aux entrepreneurs en herbe. Vous rencontrerez des défis, comme je l’ai fait, mais chaque expérience est une leçon qui vous rapproche de votre objectif. C’est là toute la beauté de la créativité”.

RED Radio vient ainsi s’ajouter à RED TV, une autre plateforme portée par UBA et déjà disponible sur Youtube. Ces deux plateformes web constituant la RED zone de UBA propose comme contenus le meilleur du style de vie, du divertissement, de la musique, de l’information, de la comédie et de la mode.

Pour rester cohérent à la vision de UBA d’être la banque panafricaine leader, il est prévu du contenu en Français, Anglais et Portugais pour contenter tout l’audimat disponible sur le continent et bien au-delà. Les auditeurs peuvent se connecter à www.itsredio.com 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.