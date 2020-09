Discussion au sujet des 30 heures de cours par semaine et par Aspirant: Le gouvernement n’a pu convaincre les Syndicats

Compte rendu de négociations

Ce mardi 29 septembre 2020 a connu la reprise des négociations Gouvernement /Centrales et Confédérations Syndicales.

Préalablement destinées à l’examen des doléances du secteur de la santé, *les négociations de ce jour ont connu de la question d’actualité relative à l’imposition aux aspirants du secondaire d’une masse horaire de 30 h de cours par semaine. Le gouvernement a pris acte de cette question préalable formulée par les 6 confédérations et Centrales syndicales en unité d’action (UNSTB, CGTB, COSI Bénin, CSPIB, CSUB, CSA-Bénin) et a ouvert les débats sur la question. Les débats ont permis à la partie syndicale d’exprimer son indignation par rapport à l’esclavage de type moderne que cette mesure risque d’instaurer dans le système éducatif de notre pays et la remise en cause totale de la qualité de l’offre éducative. A l’unanimité la partie syndicale a rejeté purement et simplement cette imposition aux Aspirants de la masse horaire hebdomadaire de 30h de cours.

Le gouvernement a été invité à renoncer à ce projet funeste. Dans le cas contraire, les Centrales et Confédérations syndicales prendront leur responsabilité. Abordant le point à l’ordre du jour, la partie syndicale a déploré la non satisfaction des revendications des travailleurs de la santé. Le gouvernement a tenté de se défendre sans convaincre la partie syndicale qui est restée sur sa soif.

Enfin, il a été abordé la préoccupation du porte-parole des syndicats de la santé, le camarade Adolphe HOUSSOU. Le gouvernement par l’entremise du ministre de la santé a déclaré que le camarade Adolphe HOUSSOU ne fait l’objet d’aucune poursuite et l’intention de le poursuivre n’a jamais existée. La partie syndicale a pris acte de cette déclaration solennelle du gouvernement. La rencontre a été renvoyée à la semaine prochaine pour discuter des points restants à l’ordre du jour.

Cotonou, le 29 septembre 2020

Les secrétaires généraux de l’UNSTB, de la CGTB, de la COSI Bénin, de la CSPIB, de la CSUB et de la CSA-Bénin