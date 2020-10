Prétendues poursuites contre un syndicaliste après ses déclarations sur la Covid-19: “Il y a un début de dénouement’’, rassure Adolphe Houssou

Victime de prétendues poursuites après son intervention sur la radio en ligne Crystal News sur la gestion de la pandémie de Covid-19 au Bénin, le syndicaliste Adolphe Houssou a finalement donné des nouvelles plus ou moins rassurantes. Contacté par votre journal, le porte-parole du Collectif des syndicats de la santé a rassuré d’un début de dénouement de la situation…

“En tout cas, il y a un début de dénouement…les investigations sont toujours en cours…Aucun policier ne me poursuit, il n’y a pas de problème“ a confié Adolphe Houssou, syndicaliste et porte-parole du Collectif des syndicats de santé. En effet, dans un post sur les réseaux sociaux, le syndicaliste a annoncé être poursuivi pour ses déclarations sur la pandémie du Covid-19 au Bénin. « Chers camarades de lutte, la situation va de mal en pire. Suite à ma déclaration dans l’interview que m’a accordée la radio en ligne Crystal News le mardi 07 juillet 2020, le Ministre Hounkpatin a déterré la hache de guerre contre ma personne et la police serait mise à ma trousse depuis hier vendredi 10 juillet 2020. En effet, depuis le mardi après mon intervention, j’étais allé en mission syndicale dans les 4 Nord du pays. A mon retour ce jour samedi 11 juillet, j’aurais appris que la police serait venue me manquer au Ministère et aurait demandé des renseignements sur mon domicile. Renseignements qu’ils n’ont pas eus parce que la personne qu’ils ont rencontré aurait refusé de les renseigner et les a envoyés vers le Cabinet. La panique a gagné les rangs parmi les collègues qui sont informés. J’ai alors reçu des alertes de ne pas rentrer chez moi. Je tiens à informer tout le peuple béninois, les agents de santé et en particulier tous les SG des différents syndicats, de cette situation que je vis. Je laisse tout dans les mains Dieu » avait alerté le syndicaliste.

Ainsi, des organisations syndicales se sont mobilisées pour exiger l’arrêt des poursuites contre le syndicaliste. Selon les informations relayées, le syndicaliste aurait déclaré, dans le contexte de crise de Covid-19, que “le personnel médical manque de matériels nécessaires pour sa protection et pour exercer convenablement sa profession au service des patients“. Selon lui, les bavettes, les gants et autres matériels font défaut, et les professionnels de santé seraient « contraints d’utiliser une bavette pendant une semaine alors que les normes recommandent son changement toutes les 4 heures ». Plusieurs agents de santé seraient infectés alors que les revendications ne sont toujours pas satisfaites. Et au cours d’une récente rencontre avec les confédérations syndicales, Le ministre de la santé a informé que le syndicaliste Adolphe Houssou ne fait l’objet d’aucune poursuite et l’intention de le poursuivre n’a jamais existée. Et la bonne nouvelle, le syndicaliste a rassuré d’un début de dénouement de la situation.

A.B