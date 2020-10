Détournement de deniers publics Plus d’une dizaine de milliards FCFA disparus à la DGID

L’ex régisseur de la Direction générale des impôts (DGID), Carlos Adohouannon, après un moment de silence a fini par se livrer à la commission d’enquête dans l’affaire de disparition de 04 milliards à la DGID. Dans ses révélations, il aurait confié à la commission que le montant dissipé est bien au-delà de ce qu’on a pensé jusque-là.

Le montant détourné dans cette direction du ministère de l’économie et des finances serait estimé à 13 milliards FCFA. Et cette somme selon les révélations de l’ex régisseur, aurait été détournée en complicité avec des responsables de la DGID, du ministère de l’économie et des finances et des institutions de la République.

Des responsables auraient pris de l’argent au nom de certaines personnalités de la République, renseigne le journal.

Les fonds détournés selon les déclarations de Carlos Adohouannon, devraient servir à l’acquisition de biens dont l’achat en son nom, d’une maison à Dubaï. Pour le rassurer, l’un des ses supérieur hiérarchique lui aurait confié avoir aussi une maison dans ce pays.

Sommé par la commission d’enquête judiciaire la semaine écoulée pour produire toutes les pièces justificatives des décaissements de fonds du caveau par le régisseur, le directeur de la gestion des ressources (DGR), Lambert Ablé, patron direct de Carlos Adohouannon, a été gardé à vue de mercredi à jeudi dans la procédure judiciaire à la Brigade économique et Financière (BEF) avant d’être relâché sur présentation d’un certificat médical. Celui-ci devrait retourner à la BEF après les soins médicaux.

Les auditions se poursuivent à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), et à la BEF.

L’inspecteur général des finances du ministère de l’économie et des finances, Fassinou Zinsou, a été auditionné car c’est à lui qu’incomberait la responsabilité d’auditer les fonds publics des impôts. Comme lui, le sieur Éric Acakpo Djihountri, directeur des grandes entreprises (DGE), a été également auditionné.

Grâce à ces révélations de l’ex régisseur de la DGID, les membres de la commission d’enquête pourront démanteler tout le réseau constitué autour de ce vaste scandale financier.

F. A. A.