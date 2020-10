Financement de la lutte contre la pandémie du Covid-19: Plus de 380 millions francs Cfa au profit du Mono

L’Agence américaine de développement (Usaid) appuie le département du Mono avec une somme d’environ sept cent quinze mille dollars Us, soit plus de trois cent quatre-vingts millions francs Cfa pour financer la lutte contre la propagation du Covid-19. La cérémonie de lancement des actions qui seront financées grâce à cette cagnotte a réuni, mercredi 30 septembre dernier à Lokossa, les parties prenantes sous l’égide du préfet Komlan Zinsou.

C’est parti pour dix mois d’intenses activités de lutte contre la propagation du Covid-19 dans le Mono. Ces activités sont, entre autres, le renforcement de capacités, la mobilisation sociale, la communication pour un changement de comportement et l’acquisition des dispositifs de lavage des mains pour le milieu scolaire. Ceci,pour contribuer à la prévention de la maladie.

Outre les établissements d’enseignements de la maternel, primaire et secondaire, technique et de la Formation professionnelle, les autres cibles privilégiées sont les marchés, les espaces de grands regroupements et les frontières terrestres avec les pays voisins du Bénin. Pour ces endroits, il est prévu l’acquisition de speakers et de mégaphones à installer pour la diffusion des messages en langues locales.La feuille de route des interventions, au niveau du Mono, s’inspire du plan national de riposte élaboré et budgétisé par le gouvernement, laisse entendre Fortuné Challa, représentant de l’Usaid. Il explique que le financement accordé par son institution s’entend comme la contribution américaine au budget du plan national.

Deux cent trente millions francs Cfa déjà engagés

L’approche consistant à orienter cette contribution directement vers les communautés, relève M. Challa, est voulue par le gouvernement du Bénin engagé dans une démarche de gestion plus efficiente de ses accords de partenariat. Il note que le soutien financier estimé à plus de trois cent quatre-vingts millions francs Cfa accordé au Mono, s’agrège aux financements de l’Usaid dont bénéficiait déjà le projet Renforcement du paquet d’intervention à haut impact au niveau communautaire (R-Pihi-com). Le projet R-Pihi-com

et son bras opérationnel, l’Organisation non gouverne-mentale Bupdo, ont pour mission de réussir les actions anti-Covid-19 dans leur département d’intervention qu’est le Mono.

Martin Edjitchè, directeur du projet R-Pihi-com, indique que quatre cent quinze mille dollars Us, soit deux cent trente millions francs Cfa sont déjà engagés pour diverses dépenses sur les sept cent quinze mille dollars Us mis à disposition. Pour être impactées, les communes doivent disposer des plans de riposte, de suivi et d’intervention ainsi que d’une brigade communautaire qui constitue la clé de voûte de la stratégie au niveau communautaire tant prônée par le ministère de la Santé. La même dynamique est en cours au sein des zones sanitaires des départements de la Donga, de l’Atlantique et des Collines.

Les représentants du ministre de la Santé et du ministre en charge de l’Enseignement secondaire puis le préfet du Mono ont prié, tour à tour, le représentant de l’Usaid de transmettre à sa hiérarchie ainsi qu’aux citoyens américains la reconnaissance du peuple béninois pour leur soutien en cette période critique où la pandémie n’épargne aucune nation. Selon eux, la mobilisation du financement mis à disposition par l’Usaid ne serait pas possible sans la contribution des Américains.

M.Edjitchè et les partenaires de sa structure ont, en marge de la cérémonie de lancement des activités, échangé autour de la feuille de route. Des maires et des représentants du ministère de la Santé ainsi que ceux des ministères en charge des Enseignements maternel et primaire, puis secondaire, technique et de la Formation professionnelle ont aussi pris part aux échanges. Il a été question de la mise en œuvre des actions dans la transparence et la rigueur. « Il y a une planification qui démarre dès le début de ce mois d’octobre 2020. Ceci, parallèlement à la formation sur le Covid-19 des relais qui se poursuit dans certaines zones sanitaires », a fait savoir M. Edjitchè.

Par Désiré C. VIGAN A/R Mono Couffo