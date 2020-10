Conformément à sa promesse: Reckya Madougou au chevet de l’Orphelinat Claudio Migneco d’Abomey-Calavi

Au cours de la première cérémonie de dédicace de son ouvrage “Soigner les certitudes”, tenue samedi 26 septembre 2020, l’ancienne Garde des sceaux avait promis dédier les recettes de la vente à l’américaine, de ce livre-entretien à la prise en charge et à l’éducation d’orphelins. Succès inattendu, près de 800 exemplaires du livre avaient été achetés ce soir-là, puis un total de 1.500 exemplaires vendus et réservés à ce jour. Seulement une semaine après, Reckya Madougou tient parole. Ce dimanche 04 octobre 2020, elle s’est rendue à l’Orphelinat Claudio Migneco situé dans la commune d’Abomey-Calavi avec d’importants dons en nature et en espèce.

Reckya Madougou était à l’Orphelinat Claudio Migneco les bras chargés d’un important lot de vivre dont par pudeur et par respect pour ces personnes en situation difficile, la donatrice n’a guère voulu que la valeur financière soit mentionnée. Mais on peut aisément constater plusieurs cartons de couches, des cartons de lait concentré et cartouches de sucre, des sacs de maïs et de haricot offerts. L’ancienne Garde des sceaux s’est également engagée pour la prise en charge intégrale des frais de scolarité pour les 4 étudiants orphelins dont 3 filles et pour une contribution financière au fonctionnement de l’école sise dans l’enceinte de l’internat et qui n’accueille que les orphelins.

Pour Tatiana Yabi Mama, porte-parole de de Team RM, le geste vise à répondre aux besoins et à soutenir la prise en charge et la scolarité des 219 orphelins dont 17 bébés pensionnaires du centre créé en 2010. Acte de générosité qui vient comme une bouffée d’oxygène pour l’Orphelinat et preuve supplémentaire de l’engagement de Reckya Madougou en faveur des plus vulnérables, en plus d’être une femme de parole. Avec simplicité et une sobriété plutôt généreuse, elle a procédé en anticipé à la remise des lots que les frais qui seront récoltés permettront de couvrir. Pour l’auteure qui accompagne depuis environ une dizaine d’années des orphelinats, c’est la suite logique de son engagement pour la solidarité, d’ailleurs motivée par le reliquat de son éducation familiale qu’elle a évoquée dans l’ouvrage.

Reconnaissance

En procédant à la réception des dons, Victorine Kouago, porte-parole des élèves et le fondateur du centre, père Roger Mèdji se sont confondus en remerciements à l’endroit de la donatrice. « Vos œuvres et vos actions de tous les temps, pour l’égalité des chances ne sont plus à démonter », a déclaré Victorine Kouago. Elle a tenu à exprimer la joie des pensionnaires de bénéficier de ce geste de générosité : « Nous sommes sidérés par une si grande générosité qui nous est salutaire », lancera-t-elle.

Après Cotonou, le livre-entretien “Soigner les certitudes” sera en dédicace dans plusieurs autres capitales africaines. Lomé le samedi 10 octobre prochain, puis Dakar, Abidjan, Paris, etc. « Soigner les certitudes » est également disponible à l’achat sur le site de l’éditeur Jean-Jacques Wuillaume www.tracetavie.com mais aussi à la librairie SONAEC (Cotonou) et bientôt sur Amazon et la FNAC (Paris).

“Soigner les certitudes” est le 4ème ouvrage et le second qui vient d’être publié par Reckya Madougou. Deux autres sont actuellement en cours dont l’un chez l’éditeur et subissant des modifications de l’auteure.