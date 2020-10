Le parti Les Démocrates retourne ce lundi 05 octobre 2020 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour le dépôt de son dossier corrigé en de l’obtention de…

Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique: Le parti Les Démocrates dépose son dossier corrigé ce lundi

Le parti Les Démocrates retourne ce lundi 05 octobre 2020 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour le dépôt de son dossier corrigé en de l’obtention de son récépissé.

C’est à 09 heures que la nouvelle formation politique d’opposition présidée par l’ex premier-vice président de l’Assemblée nationale, Eric Houndété est annoncée au ministère de l’intérieur.

Au cours d’une conférence de presse animée il y a quelques jours, les responsables de Les Démocrates avaient qualifiés de légères, les observations du ministère de l’intérieur sur le dossier de constitution du parti.

Eric Houndété et les militants de son parti restent très déterminés à ‘’tout faire’’ pour obtenir le récépissé provisoire.

A et effet, une lettre avait été adressée au ministre Sacca Lafia pour avoir plus de précisions sur les insuffisances contenues dans le dossier.

F. A. A.