Présidentielle 2021 Voici le contenu du formulaire du parrainage

A six mois de l’élection présidentielle de 2021, le formulaire du parrainage est rendu public par la vice-présidente de la Commission Electorale Nationale Autonome (Céna). C’était mardi 06 octobre 2020 sur Frissons Radio.

Un formulaire est élaboré par la Commission Electorale Nationale Autonome (Céna) dans le cadre du parrainage prévu dans le dossier de candidature pour la présidentielle 2021.

Le formulaire de parrainage est nominatif et comporte « le nom et le prénom, la date de naissance, le lieu de résidence, le numéro de téléphone, et ensuite la qualité du parrain ».

Selon les explications de Géneviève Boko Nadjo, vice-présidente de la Céna, le parrain remplit le formulaire tout en précisant s’il est député ou maire. Il coche le duo présidentiel de son choix.

L’élu « déclare sur l’honneur n’être parrain que de ce seul candidat, à l’exception de tout autre candidat ». « Il revient à chaque duo d’aller récupérer les formulaires de parrainage au niveau des parrains et les mettre dans la déclaration de candidature, c’est-à-dire que chaque candidat doit avoir dans son dossier de candidature 16 formulaires de parrainage au moins. Il peut en avoir plus », a précisé la vice-présidente de la Céna, sur Frissons radio.

Formulaire sécurisé

A en croire la vice-présidente, un hologramme non visible à l’œil nu sera apposé sur le formulaire pour son authentification. De plus, le parrain appose son empreinte digitale en dehors de sa signature sur le formulaire.

Se prononçant sur le nombre de formulaires de parrainage qui seront imprimés dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021, elle a fait savoir que la Cena va générer en tout et pour tout 160 formulaires nominatifs de parrainage puisque le Bénin compte 83 députés et 77 maires.

M. M.