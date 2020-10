Calendrier de la présidentielle 2021 : Le 1er tour annoncé pour le 11 avril

La Commission électorale nationale autonome (CENA), institution en charge de l’organisation des élections au Bénin s’affaire déjà pour la réussite de la présidentielle de 2021. Voici le chronogramme élaboré pour le scrutin.

Selon ce chronogramme, et sauf changement de dernière heure, le premier tour de l’élection présidentielle de 2021 aura lieu le dimanche 11 avril. De sources proches de la CENA, les déclarations de candidatures sont attendues au mois de février, et ce, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution et du nouveau code électoral qui prévoient que les candidats à cette élection doivent déposer leur déclaration de candidature 50 jours avant le scrutin.

Le second tour quant à lui, est prévu pour le dimanche 9 mai 2021.

La prestation de serment du nouveau président aura lieu le dimanche 23 mai 2021.

Avec les nouvelles lois votées par le parlement, la date du 06 avril considérée comme un totem est désormais révoquée et les prochains présidents de la République pourront prêter serment bien après.

Pour cette présidentielle, plusieurs candidats affichent leurs ambitions de succéder à Patrice Talon.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, l’actuel locataire de la Marina a clairement précisé que sa décision de briguer ou non un second mandat est déjà prise, et sera portée à la connaissance des populations très bientôt.

Le chronogramme de la CENA n’a pas encore reçu l’aval du gouvernement, qui convoque le corps électoral.

F. A. A.