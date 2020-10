Evolution du mode de paiement au Bénin : La Pnpe présentée aux acteurs du secteur privé

Bientôt, la Plateforme nationale de paiement électronique (Pnpe) sera une réalité au Bénin. initiée par le ministère du numérique et de la digitalisation et mise en œuvre par l’Agence des Services et Systèmes d’Information (Assi), cette Pnpe est l’une des pièces maîtresses de la matérialisation et de la mise en œuvre de la vision du gouvernement qui est de faire du Bénin la plateforme du service numérique en Afrique de l’ouest. Afin de synchroniser les objectifs et prendre en compte les attentes et suggestions, un atelier découverte a été organisé hier à Golden Tulip hôtel avec les acteurs de la finance électronique (Fintech. « . Il parait important d’entamer cette discussion avant que la plateforme ne soit opérationnelle afin de prendre en compte des suggestions importantes », a précisé Serge Adjovi, Directeur général de l’Assi. A l’en croire, la Pnpe fait partie d’un des projets phares du Programme d’actions du gouvernement (Pag) qui est à cheval entre le e-commerce et la mise en œuvre d’une administration intelligente. « C’est pour cette raison que le gouvernement met en place cette Pnpe qui va concentrer les solutions de paiement existantes et à venir. Cela permettra de rendre ces solutions inter-opérationnelles et d’atteindre d’autres objectifs liés à l’inclusion financière, à la facilité des paiements et à leur traçabilité », a ajouté Aurelie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation.

Il est revenu à Jean-Yves Ogoudélé et Martin Biaou, membres de l’équipe technique en charge de ce projet de présenter la Pnpe à l’assistance. A les en croire, la Pnpe se présente wcomme une interface entre le privé et le public dans la collecte des fonds au profit de l’administration publique, mais aussi une opportunité pour les acteur du secteur privé de mener des réflexions pointues afin de se positionner sur cette plateforme et offrir des services innovants à la population béninoise.

Isac A. YAÏ