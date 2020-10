Conférence virtuelle de ‘’La Nation’’: Isabelle Durant, speaker de marque

La conférence virtuelle qu’organise le quotidien de service public, ‘’La Nation’’ ce vendredi 16 octobre, enregistre la participation d’Isabelle Durant, en qualité de speaker invité Vip.

Portant sur les thèmes: ‘’Bénin, dynamiques de développement’’ et Covid-19 : Accélération vers un avenir numérique’’, cette conférence sur zoom connaîtra la participation de cette éminente personnalité au parcours éloquent dont voici la note biographique.

Isabelle Durant, (Belgique) a pris ses fonctions de Secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (Cnuced) le 3 juillet 2017.

Ancienne ministre et sénatrice belge ainsi que vice-présidente du Parlement européen, Mme Durant apporte à la Cnuced sa solide expérience des affaires publiques, des processus intergouvernementaux et de l’assistance aux pays. Elle est bien connue pour ses compétences en matière d’autonomisation des populations, de lutte contre les vulnérabilités aux niveaux local et national et d’appui aux gouvernements dans la mise en place de politiques durables et de bonne gouvernance.

En tant que vice-premier ministre de Belgique et vice-présidente du Parlement européen de 2009 à 2014, Mme Durant a présidé différentes délégations permanentes, notamment celle chargée du suivi de l’Accord de Cotonou entre l’Union européenne et le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des accords de partenariat économique. Elle a également été membre du Comité budgétaire, travaillant avec la Banque européenne d’investissement sur les euro-obligations – qui soutiennent les investissements d’infrastructures – ainsi que le suivi de Galileo, le système de navigation par satellite de l’Union européenne.

Mme Durant possède également des compétences éprouvées dans les relations avec la société civile et le secteur privé. A cet égard, elle a notamment été vice-présidente chargée des relations entre le Parlement européen et la société civile.

Mme Durant a été ministre des Transports et de l’Énergie de 1999 à 2003. A ce titre, elle a directement supervisé la conception et la mise en œuvre des politiques en matière de mobilité, d’infrastructures, d’énergie et de développement durable. Elle a également assuré la Présidence du Conseil des ministres des Transports de l’Union européenne.

En tant que Sénatrice de Belgique de 2003 à 2009, Mme Durant a siégé aux Commissions des Affaires étrangères et des Affaires sociales et a participé à de nombreuses missions d’observation électorale, notamment en République démocratique du Congo, en Égypte et en Tunisie.

Mme Durant a également travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) en tant qu’experte principale en gouvernance locale (autonomisation des femmes dans l’administration locale), en Algérie, entre 2015 et 2016. En outre, elle a participé à, ou dirigé, des délégations du Parlement européen en Haïti, au Myanmar et en République islamique d’Iran entre 2009 et 2014.

Avant son entrée en fonction comme Secrétaire générale adjointe de la Cnuced, Mme Durant était députée parlementaire de la Région de Bruxelles-Capitale et membre de la Commission des affaires économiques dans cette institution. Dans le cadre d’une vaste réforme des outils économiques régionaux, elle s’est particulièrement impliquée dans l’innovation et l’économie circulaire. Née à Bruxelles en 1954, Mme Durant est titulaire d’un master en sciences économiques et sociales de l’Université Catholique de Louvain. Elle est mariée et a trois enfants.